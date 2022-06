¿Qué fue de... Xosé Lois Sotelo?

Comenzó a militar como nacionalista en 1980 en las filas de la Asamblea Nacional Popular Galega (ANPG), antes de que se formase el BNG, bloque de partidos fundado en 1982. Fue concejal en el Ayuntamiento de Monforte durante tres mandatos (1987/1991, 1991/1995 y 1995/1999) y responsable comarcal del frente nacionalista dos décadas, abandonando el cargo en el 2000 al constatar que no contaba con el respaldo de sus compañeros. Asimismo, decidió abandonar el BNG ese mismo año porque, dice, "dentro estaba incómodo".

Xosé Lois Sotelo Goiás, quien galleguizó sus apellidos al amparo de una orden del 2000 que así lo permitía, repasa los momentos vividos en la política. Señala que los primeros años fueron complicados. De tres ediles que disponían los nacionalistas en las primeras elecciones, las de 1979 pasaron a cero en 1983 debido, cree, a que los vecinos asumieron que habían sido los culpables de los disturbios y carga policial en las fiestas patronales de 1979.

Xosé Lois Sotelo, a la izquierda de Beiras

Ya en el 87, fue de cabeza de lista con el BNG y salió elegido "polos pelos, con 503 votos". Recuerda que fueron "tempos difíciles. Había pouca xente para traballar e estabamos desconectados da sociedade. Os seguinte anos, a partir de 1991, a cousa foi mellor grazas á experiencia e ao traballo que realizabamos desde o sindicato ING, despois CIG".

Su paso por el Ayuntamiento monfortino no pasó desapercibido. Era incisivo y a veces provocador, como cuando en un pleno llevó varias chaquetas que cambiaba una y otra vez para llamarle chaquetero a Celestino Torres por ir en las listas del PSOE al Parlamento gallego, o cuando se personó en otra sesión con un casco de obra para denunciar que el techo del salón de plenos se venía abajo. "Tíñamos que chamar a atención, atopar titulares, con propostas e tamén con accións como estas", indica.

Xosé Lois Sotelo, en el pleno, cambiando de chanqueta. AEP

Echa la vista atrás para manifestar que fue una etapa dura para Monforte. "estabamos marxinados pola Deputación e a Xunta. Non viña ningunha inversión", algo que cambió en 1995 con la llegada a la alcaldía del popular Nazario Pin, "aínda que non houbo tanto gastos coma decían eles, pero si se fixeron cousas importantes, coma a ordenación do río Cabe".

"A nivel político, o paso de Severino Rodríguez pola alcaldía non lle aportou nada ao BNG", comenta Xosé Lois

Tampoco tiene problema de analizar el paso de su compañero de partido, Severino Rodríguez por la alcaldía. "A nivel político, ao nacionalismo non lle aportou nada. Monforte non era nacionalista cando chegou e tampouco cando marchou". Sobre los malos momentos que vive el BNG en la ciudad, dice que "vaille costar traballo levantar cabeza. Vai tardar".

"Os alcaldes son dialogantes e próximos no primero mandato, pero no segundo vólvense soberbios", apunta Soutelo

Ahonda sobre los alcaldes para señalar que en el primer mandato "son dialogantes e cercanos á xente, pero no segundo vólvense soberbios, algo que también opina del socialista José Tomé, aunque piensa que "ten todo a seu favor para seguir" y que "en realidade é o que corta o bacalao no Psoe en Galicia".

Por lo demás, Xosé Lois Soutelo ya piensa en jubilarse, en dejar la churrería O Canabal, donde trabaja desde 1968. Manifiesta que ya ha trabajado bastante, pues comenzó cuando tenía solo 13 años en la fábrica de Calzados Losal, empleo que compaginaba con el de la churrería ayudando a Óscar González Fernández, nombre que muy pocos son capaces de identificar con O Canabal, una persona fallecida ya hace muchos años y muy querida en todo Monforte.