¿Qué fue de... Carlos Vivero?

Se llama Carlos Vázquez Rivera, pero todos le conocen por el que él mismo dice es "mi nombre de guerra en el fútbol", Carlos Vivero. Era el entrenador al que el Lemos llamaba cuando las temporadas se torcían y tocaba sufrir, el particular ‘apagafuegos’ lemista. Ahora, desde su posición de gran aficionado al fútbol (y al Lemos), hace gala de buena memoria para recordar su extensa trayectoria en los banquillos, con más de 550 partidos dirigidos a sus espaldas.

"Fui el entrenador que inauguró el campo de A Pinguela", apunta Vivero, fiel a su cita de cada mañana con la céntrica cafetería monfortina Prisma. Monforte lució nueva instalación en un amistoso del Lemos, entonces en Tercera División, contra todo un Primera como el Real Valladolid.

Los castellanos —con Caminero o Eusebio Sacristán en sus filas— hicieron valer su condición de equipo de élite y se impusieron por un marcador de 0-2. "Pero los goles llegaron al final. Jugamos muy bien aquel día. Vaya cabreo se llevó el entrenador del Valladolid, que era Gregorio Manzano", rememora Vivero.

La misma memoria privilegiada le sirve para recitar, con nombres y apellidos, a los cinco presidentes que tuvo el Lemos en sus siete temporadas, divididas en cinco etapas (a las que habría que sumar una sexta como director deportivo), como entrenador. Fueron Antonio Varela, Manolo Ferreiro, Juan Carlos Durán, Mariano Cedrón y Antonio Pérez, ‘Chicho’.

Vivero, primero por la izquierda, seguido de Antonio Pérez, Chicho, que fue presidente del Lemos, y el resto de aquella directiva. AEP

También recuerda a una gran cantidad de jugadores que estuvieron a sus órdenes. "Yo dirigí a equipos del Lemos muy buenos y muchos de ellos, formados solo por gente de Monforte, que de aquellas tenía una gran cantera. Ahora no salen futbolistas de tanto nivel", afirma el entrenador.

En incontables ocasiones, ver a Carlos Vivero con el chándal de entrenador del Lemos significaba que algo no funcionaba. "Siempre me llamaban cuando íbamos mal, pero nunca descendí con ningún equipo", asegura. Y eso que tuvo que enfrentarse a circunstancias muy complicadas.

"En una ocasión cogimos al equipo un 15 de febrero en la última posición de Preferente Manolo Martínez, como preparador físico, y yo. Ganamos doce partidos consecutivos y en la penúltima jornada nos salvamos venciendo en Santiago al Vista Alegre. Menuda fiesta hicimos, como si fuese un ascenso. Salir de la cola es realmente duro, porque ganas y ganas y ves que no remontas", relata Carlos Vivero.

Él fue, según indica, el primer entrenador de la zona sur de Lugo "con título nacional". A pesar de ello, sus experiencias en los banquillos se limitan a equipos de la comarca. Además del Lemos, dirigió a los juveniles del Calasancio y al Quiroga.

Vivero dice que pudo llegar al fútbol profesional. "Tenía un buen trabajo y salario en Repsol y había mucho que arriesgar. Me considero un entrenador de aldea", cuenta Vivero.

Carlos Vivero supervisa uno de los partidos del Lemos. AEP

EN LA ACTUALIDAD. Técnicamente, Carlos Vivero sigue en activo, pero ya no entrena. "No creo ni que me llamen. El fútbol cambió mucho. Antes entrenábamos todos los días, incluido el sábado por la mañana. Se lo dedicábamos a la estrategia, que hoy casi no se entrena", comenta.

Carlos Vivero vive a caballo entre A Coruña, Monforte y A Pobra do Brollón, donde nació y aún reside su madre, de edad muy avanzada. Siempre que puede, vuelve a ver al Lemos. "Soy socio desde mi etapa de jugador juvenil", concluye.