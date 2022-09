¿Qué fue de... Antonio Fernández Milo?

Cuando era un chaval, Antonio Fernández Milo, quiso entrar en el coro en el que ya estaba parte de su familia, pero su padre creyó que eso lo distraería de los estudios y no le dio permiso. Así que cuando este monfortino nacido en el barrio de Ramberde emigró en Barcelona para trabajar en banca, lo primero que hizo fue ir directo al Centro Galego de Barcelona y apuntarse a danza, coro y tambor. "Eu vivía só e había que encher o tempo dalgunha maneira", apunta.

En la capital catalana estuvo seis años y la música y el baile siempre le acompañaron. Después le trasladaron a Asturias e hizo un receso pero en cuanto consiguió nuevo destino en Ourense, donde vive en la actualidad, recuperó el contacto con el baile y la música.

"Ao chegar a Galicia integreime no Ballet Folclórico Ourensán, onde coñecín á miña muller, Ana María Torres Vázquez, e con ela e outros amigos tamén formamos o grupo A Esmorga", cuenta Milo.

Este monfortino creció en el mundo del baile tradicional gallego y la percusión y aprovechó su vínculo con Monforte para montar en la ciudad el colectivo Lemavos que sigue en marcha en la actualidad. "Comezamos no ano 1983 máis ou menos con 40 nenos e nas épocas máis fortes chegamos a ter 300 alumnos. Con Lemavos saímos por toda España e fixemos moitas viaxes tamén a Europa".

Milo, primero por la derecha arriba, con Lemavos en Portomarín. AEP

Lemavos tiene coro de voces, danza, gaita y grupo infantil. Algunos de sus integrantes llevan más de 25 años vinculados al colectivo y tras la pandemia han podido recuperar sus ensayos en Monforte y varias actuaciones.

La cita a la que más cariño le tiene Lemavos es a la de San Antonio. Actúan todos los años en un barrio en el que Milo se crio y muchos de sus buenos amigos fueron ramistas de las fiestas.

Pero este músico y bailador recuerda otras actuaciones importantes en la trayectoria de Lemavos, como la participación en un festival de Francia durante más de una semana o un reciente viaje a Portugal, en el que pudieron conocer a grupos de otros continentes y surgió un contacto para traer una formación africana a Monforte.

Dice Milo que el siempre fue percusionista y bailador pero en los últimos años aprendió a tocar la gaita "a miña tarefa pendente" y está con el acordeón. Además, en casa tiene un piano con el que hace sus pinitos. En Ourense forma además parte de un coro parroquial y de la Asociación Ourensá de Folclore Tradicional.

"Estou sempre metido en danzas. Primeiro porque me acompaña a saúde e segundo porque teño o apoio incondicional de Ana, a miña muller. Ela é a verdadeira alma de Lemavos. Está no día a día cos cativos, ensaia con eles e con algún grupo de adultos e sempre está pendente, por exemplo, do vestiario", matiza.

Ana y Milo, cuando se celebraron los 30 años de Lemavos. AEP

En el año 2014 Lemavos cumplió su 30 aniversario y Milo y Ana pudieron comprobar el cariño que se les tiene en Monforte.

Pero no se piensen que la música y el baile son las únicas pasiones de este monfortino. El fútbol ocupó también su tiempo de ocio. Antonio Fernández Milo se metió en el siempre polémico oficio de árbitro, formó parte del colegio oficial y también estuvo vinculado a la delegación en Ourense de la Federación de Fútbol.

Ahora vive el deporte como aficionado. Sufre y ríe con el Lemos, del que su padre fue directivo, aunque siente un cariño especial por el Ourense y se confiesa seguidor del Real Madrid.