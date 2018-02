El puerto seco de Monforte no tiene garantizada la llegada de su primera empresa

Nada se sabe de la empresa que hace casi tres años anunció que quería implantarse en el puerto seco monfortino para producir un tipo de pellet novedoso en el mercado, con un alto poder calorífico. Se trataba de una firma denominada Abiga (Aproveitamento da Biomasa Galega), participada por varios empresarios de la comarca de Lemos.

El alcalde de Monforte, José Tomé, considera que tiene pocas posibilidades de que sea una realidad. Dice que no cuenta con "garantía algunha de que vaia adiante". En concreto, señaló que hace alrededor de un mes coincidió en la calle, concretamente en la capital de la provincia, con la persona que era la cabeza visible del proyecto, a quien le preguntó si realmente su iniciativa tenía futuro, si Abiga continuaba interesada en implantarse en el puerto seco.

La respuesta fue, destacó Tomé, que su intención "era seguir, pero sen maiores explicacións, só que tiñan dous compradores no estranxeiro do pellet que ían producir pero que un deles lles fallara".

El alcalde considera que el proyecto está en vía muerta, pues destacó que Abiga presentó un proyecto básico para implantarse en el puerto seco, un documento incompleto que no fue aceptado en el Ayuntamiento.

La administración local requirió a Abiga la presentación de documentación complementaria, como el plan de impacto medio ambiental que debe ser validado por la Xunta.

"Desde entón non sabemos nada dos papeis que lle pedimos a empresa. Non volveron a interesarse polo tema, non aportaron ningún documento, polo que non vexo intencións pola súa parte de facer realidade o proxecto da fábrica de pellet", declaró Tomé.

Incluso, destacó que preguntó recientemente en la Xunta de Galicia, en la Consellería de Industria, valedora de esta iniciativa al catalogarla como proyecto singular, donde le dijeron que Abiga no había formalizado la compra de los terrenos que pretendía ocupar en el puerto seco.

José Tomé lamenta que tal plan no llegue a materializarse, máxime después del esfuerzo realizado por el Ayuntamiento, destacó, para que el puerto seco estuviese en perfectas condiciones para albergar empresas. En este sentido recordó que la administración local "cumpriu cos seus compromisos, como foi a instalación dunha estación depuradora de augas residuais", lamentándose de que tal esfuerzo haya quedado en nada.