El público premiará las mejores tapas eróticas de ocho locales de Monforte

El concurso de tapas de Monforte ha dado un giro radical en la presente edición, pues se centrará en propuestas gastronómicas con un componente erótico. A la convocatoria, que se abre este sábado y se prolongará hasta el día 5 de junio, se han apuntado ocho establecimientos.

Estarán Adega do Carlos, con Ofigochorréame; Cardenal, con A saia da Carolina; Casa Carballo, con su tapa Sensual Carballo; Confitería Moure, que presenta la propuesta Volován ardente: la cafetería O Hórreo, con TQMF; el establecimiento MC, situado en la Rúa San Pedro, con su tapa Goza do rabo; Jardín 34, con As vergonzas da galega, y O Rabeno, en el barrio de Os Chaos, con Paixón.

En el acto de presentación del Cumetapas, que tuvo lugar en el Centro do Viño da Ribeira Sacra, ejercieron de madrinas del evento tres drag queen llegadas de Vigo. Fueron Lola Menta, Ketty Pinn y Manola Pirola, que se mostraron encantadas de ser la imagen y la voz de un evento que tiene una especial dedicatoria al amor libre y la diversidad de género.

La delegada de la asociación provincial de hosteleros en la Ribeira Sacra, Beatriz Vila, señaló que quisieron "romper con lo tradicional. El Cumetapas, tal y como lo conocíamos, tuvo su época, pero hacía falta un cambio de dinámica. No sé si el año que viene volverá a ser un concurso erótico o tendrá otra temática. Lo que sí tenemos claro es que nunca más haremos un Cumetapas tradicional. Hace falta desarrollar cosas nuevas", destacó Vila.

ACTIVIDADES. El certamen se completará con, este día 28, una quedada de motos de la marca Vespa en la explanada de A Compañía a las seis de la tarde. Todos los interesados pueden llamar para inscribirse en el teléfono 982.41.20.50.

Asimismo, el 5 de junio, a las siete de la tarde y en el Centro do Viño da Ribeira Sacra, el cantautor Andrés Montes interpretará variadas canciones de su amplio repertorio. La entrada será libre hasta completar aforo.

Falta por confirmar la fecha de una charla sobre diversidad de género que se sabe tendrá lugar en los salones del Ateneo Casino de Monforte.

Las personas que se acerquen hasta Monforte de otros lugares tendrán precios especiales en hoteles de la ciudad, pero también en otros situados en los municipios de Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, O Saviñao, Sober y Chantada.