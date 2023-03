El PSOE tiene, por fin, candidato en Chantada: Mariano López Nieves

El PSdeG-PSOE tiene por fin candidato en Chantada, Mariano López Nieves. El secretario comarcal del sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) fue ratificado por la militancia este viernes en una asamblea como aspirante al bastón de mando el próximo 28 de mayo, cuando se celebrarán elecciones municipales. Nieves manifestó que trabajará "con todos e todas, escoitando as ideas" con el fin de "deseñar para Chantada o futuro que os seus veciños e veciñas merecen".

El secretario xeral de los socialistas en la provincia, José Tomé, valoró el "firme compromiso" del nuevo candidato a la hora de liderar el proyecto del PSOE para Chantada. "Dá un paso máis no traballo que leva realizando dende hai moito tempo para favorecer o desenvolvemento social e económico de Chantada e de toda a comarca a través dunha actividade fundamental, como é a agrogandeira", añadió Tomé.

La "vinculación permanente" de Nieves con el municipio después de más de dos décadas "dedicadas a poñer en valor, modernizar e garantir o futuro do noso sector primario" fueron otros valores destacados por Tomé.

Trayectoria. Mariano López Nieves tiene 58 años y cuenta con una larga trayectoria vinculada al sindicalismo agrario. Lleva como responsable de Unións Agrarias en las comarcas de Chantada y Lemos desde 2016, aunque es su segunda etapa en el cargo. La primera duró desde comienzos de la década de los 90 del siglo pasado hasta 2010. Entre ambas desempeñó funciones de responsabilidad en Madrid y Santiago.

Nieves afronta el reto con "moita ilusión e forza, firme compromiso de servizo público e coa vontade de poñer en valor o potencial de Chantada". Para el candidato, el PP, en el gobierno local por mayoría absoluta, "non aposta polo rural" y no es capaz de "aproveitar as oportunidades que ofrece Chantada".

Para López Nieves será clave "apostar polos servizos públicos, o impulso da nosa vila e a modernización e posta en valor do rural como sinal de identidade e como sector que xera riqueza e emprego".

Recuerdo. Mariano López Nieves también tuvo palabras para la candidata del PSOE en 2015 y 2019 y actual portavoz en el pleno, Raquel López. "Obtivo uns moi bos resultados, case que duplicando nese período a porcentaxe do voto socialista, o que nos coloca onde estamos hoxe, con todas as opcións para gañar a alcaldía de Chantada", declaró.

La sucesión de Raquel López no resultó sencilla, pero ha finalizado con Mariano López Nieves como cabeza de lista. "É o mellor candidato para atender as necesidades dos veciños e veciñas e ten capacidade para aproveitar as oportunidades do concello para crear riqueza e emprego", concluyó Tomé.