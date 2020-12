El PSOE de Taboada acusa al gobierno local de "pasotismo e inacción"

El grupo municipal del PSOE en Taboada ha criticado que el PP tiene el Ayuntamiento "sumido na inacción, a parálise e a pasividade". El portavoz de los socialistas, Roi Rigueira, indicó que en la última sesión ordinaria del pleno solo había en el orden del día, como propuestas del equipo de gobierno, "a aprobación de actas anteriores e un mero trámite administrativo".

"Hai que lembrar que no pleno de outubro, a orde do día tampouco reflectía puntos de interese por parte do goberno local", afirmó Rigueira, quien añadió que en diciembre se ha celebrado sesión ordinaria "porque o marca a normativa" y expresó que el gobierno municipal no tiene "rumbo claro nin proxecto definido para Taboada".

El PSOE comunicó además la presentación y aprobación de una moción para prevenir y eliminar nidos de avispa velutina colocando trampas en primavera para acabar con las reinas. Los socialistas también llaman a señalizar plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.