El PSOE denuncia una "persecución" a una hostelera por parte de Julio Álvarez

El grupo municipal socialista de Quiroga denunció que existe "unha persecución política" por parte del alcalde, Julio Álvarez Núñez, hacia una hostelera de la villa, que, indica la formación, recibió hasta ocho multas firmadas por el regidor en solo un mes "de xeito totalmente inxustificado".

El problema está en manos del Valedor do Pobo, destacaron desde el PSOE. Esta institución analizó las denuncias formuladas por la hostelera, a la que se le negó de forma reiterada desde el gobierno local la posibilidad de poner una terraza frente a su establecimiento; al tiempo que señaló que el Ayuntamiento quirogués carece de una ordenanza reguladora de este tiño de servicios. Así, desde el Valedor do Pobo se le pidió a la alcaldía que redacte una normativa de forma "xusta e transparente".

Los socialistas se han quejado de que el gobierno municipal alegue "que non ten persoal cualificado para responder aos requirimentos do Valedor" y lamentaron que se haya hecho caso omiso a los requerimientos de esta institución sobre tal asunto.

SAÑA. Desde el PSOE de Quiroga hablan de que Julio Álvarez ha actuado con "saña", ya que, destacan, "torpedeou o traballo desta empresaria hostaleira coa colocación de tres contedores de lixo no espazo da mesma terraza do local, unha decisión que o Valedor do Pobo cualificou como non conforme a dereito".

Esta, dijeron desde el grupo municipal socialista, es una situación que se alarga desde el año 2020 y que el último capítulo tuvo lugar en el verano de 2021, cuando el alcalde decidio ocupar "o espazo da hostaleira cun praza de aparcadoiro para persoas de mobilidade reducida, facéndoo, ademais, segundo puidemos constatar, de xeito irregular, xa que non cumpre as normas de seguridade e de accesibilidade".