El PSOE denuncia el mal estado de la traída de agua de la villa chantadesa

El grupo municipal socialista de Chantada ha mostrado su malestar por el estado en el que se encuentra la red de abastecimiento de agua en varios puntos de la villa chantadesa. Señala que la vejez de las tuberías, la mayoría de ellas de un material obsoleto como el fibrocemento, propicia que se produzcan constantes roturas y que los vecinos tengan que soportar prolongados cortes en el suministro. La portavoz municipal del PSOE, Raquel López Rodríguez señaló que el caso más sangrante es el que se da en la Rúa Carlos Otero Díaz.

Al respecto, aseguró que por sexta vez en menos de dos meses "os veciños levántanse pola mañá no que parece unha macabra rutina sen fin ao non dispoñer de auga corrente. Á incomodidade e os problemas que isto ocasiona únese a rabia e a impotencia de quen ten que buscar solucións alternativas día si e día tamén para poder desenvolver os seus imprescindibles hábitos diarios".

El problema está, según la socialista a que hay una red de tuberías de fibrocemento "que non se renovou en décadas e que agora deixa de manifesto a imperiosa necesidade dun cambio urxente que permita aos veciños dispoñer dun servizo que resulta esencial as 24 horas do día".

El grupo municipal al que representa alertó de este problema en varias ocasiones. La última de ellas, en las reuniones informativas que mantuvo con el grupo de gobierno local, del Partido Popular, sobre la elaboración del proyecto presupuestario del Ayuntamiento para 2021

Fue cuando pidieron que se consignase en las cuentas del próximo año una partida para comenzar con el cambio de esa red de fibrocemento. Mencionaron, además, la necesidad de actuar, además de en la Rúa Carlos Otero Díaz, en la Avenida dos Pilos y en Doutor Fleming, entre otras.

Raquel López lamenta que todas las peticiones realizadas al respecto hayan sido desoídas por el gobierno que lidera el popular Manuel Lorenzo Varela.