A 'prunia' comeza a florecer en Chantada

A primavera xa está aquí e iso na Ribeira Sacra significa, entre outras moitas cousas, que nos lugares con cerdeiras comeza a predominar o branco. E non é pola néboa, a neve ou as xeadas, senón pola floración destas árbores, un proceso que pode que teña pronto un nome específico para referirse a el.

O termo prunia atópase xa no buscador da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Nun instituto de Lalín, o IES Laxeiro, andan en trámites para que a Real Academia Galega (RAG) o admita como palabra para referirse á floración das cerdeiras, que os xaponeses chaman sakura.

Cerdeiras en flor. MIGUEL PIÑEIRO

Hai tal devoción no país nipón por estas árbores e a súa flor que ata o propio momento de contemplalas ten un nome concreto: hanami. Pero nin en galego nin en castelán existe xeito de denominar á floración das cerdeiras, de aí este traballo lingüístico feito en Lalín, a non demasiados quilómetros da Ribeira Sacra.

Foron alumnos e alumnas dunha clase de terceiro de Eso os que discorreron o nome. Comezaron por investigar o étimo latino prunus, un xénero de árbores e arbustos, entre eles as cerdeiras, que dan froita. Elaborando a súa evolución coma cultismo e palabra patrimonial acadaron o termo prunia.

Onde velas. En Chantada hai unha importante cantidade de cerdeiras nas parroquias ribeirás máis próximas ao paso do río Miño. É o caso de San Pedro de Líncora ou Belesar.

Din os que máis saben destes temas, que son os veciños e veciñas, que aínda é cedo para contemplar unha das estampas máis primaverais deste concello. As variedades máis temperás si floreceron xa, pero para ver a sakura ou a prunia, como queiran chamarlle, pode que haxa que agardar unha semana. Este ano vai un chisco retrasada.

Como con case todos os procesos naturais, é imposible acertar cunha data concreta para ir ver as flores. Entre as últimas semanas de marzo e as primeiras de abril, nas que nos atopamos, adoita espertar o manto branco das cerdeiras. Todo depende das condicións atmosféricas máis ou menos extremas que se desen durante o inverno anterior.

O que si está claro é que as cerdeiras chantadesas loitan dende hai anos por gañarse un espazo entre os lugares, moi afastados de Xapón -onde é máis característico-, que presumen do branco previo á degustación das cereixas.

Unha moza fotografando unha cerdeira. MIGUEL PIÑEIRO

Ningún é máis famoso en España que o val do Jerte, en Extremadura, de obrigada visita, aínda que tamén poden contemplarse en Sant Climent de Llobregat, en Barcelona; o val das Caderechas, que pertence a Burgos; Alfarnate, na provincia de Granada, ou Vall de Laguart, en Alicante.