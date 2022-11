Una promotora prepara 22 apartamentos turísticos en un edificio de A Compañía

El auge del turismo en la Ribeira Sacra ha movido a la promotora Hispánica de Representaciones e Inversiones SL a iniciar unas obras en un edificio situado en el entorno de A Compañía de Monforte para crear un total de 22 apartamentos turísticos. La inversión estimada para este proyecto asciende a un millón y medio de euros, de los que 360.000 se destinaron a la compra de la edificación.

El plan, diseñado por el estudio de arquitectura Abante de la ciudad del Cabe, se ha iniciado con el vaciado del interior del inmueble, que dispone de bajo, tres alturas y un ático.

El edificio hace esquina entre las calles Reboredo y Dalmiro de la Válgoma, a escasos metros de los jardines de A Compañía y junto a numerosas cafeterías y restaurantes que hay en el entorno.

El boom de visitantes que se acercan a la Ribeira Sacra ya no solo en verano ha movido a muchos emprendedores a convertir pisos y casas en espacios destinados al turismo. En los doce ayuntamientos que forman la Ribeira Sacra lucense y el geoparque Montañas do Courel hay un total de 10 apartamentos turísticos (AT), 17 viviendas turísticas (VT) y 203 viviendas de uso turístico (VUT).

En total, suman más de 1.400 plazas de alojamiento, según los datos del pasado mes de abril del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (Reat) de Turismo de Galicia.

El crecimiento de este tipo de alojamientos se ha disparado en toda la comunidad gallega, pero mientras que en el resto de destinos experimenta una ralentización, el fenómeno continúa creciendo en el sur de Lugo con mucha fuerza, como lo demuestra el proyecto de Hispánica de Representaciones e Inversiones SL, que incluso planea convertir alguno de estos apartamentos en estancias de lujo con jacuzzis en los balcones de la parte posterior del edificio, la zona que da a la Rúa Dalmiro de la Válgoma.

El tamaño, la localización, los servicios y la temporada condicionan los precios, que oscilarán entre los 55 euros noche en temporada baja a los 220 euros en los establecimientos de mayor categoría en temporada alta.

Margen

La gerente del consorcio de turismo de la Ribeira Sacra, Alexandra Seara, estima que todavía hay margen de crecimiento en el sector de rehabilitación y puesta en marcha de viviendas para usos turísticos.

Añade que "chegará un momento que o mercado teña máis oferta ca demanda e os prezos dos alugueiros para moitos propietarios non compensen os gastos. Pero, polo de agora, hai solicitudes en marcha para estes tres tipos de aloxamento".