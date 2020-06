La producción de cereza ecológica de Chantada, dañada por el mal tiempo

En condiciones normales, la cereza ecológica producida en Chantada sería a estas alturas la reina de los postres. Sin embargo, las malas condiciones atmosféricas han mermado la cosecha hasta un límite que ni los vendedores ni los recolectores recuerdan. Hay muy pocas y su calidad es realmente baja.

"O habitual outros anos era que se viña unha colleita mala da variedade temperá, logo podiamos recuperarnos coa media onza ou a portuguesa. Algunha sempre viña ben, pero esta tempada están todas danadas", dice Alfonso Regal, uno de los responsables de la marca Diego de Lemos, que tiene su plantación en Pincelo.

El problema, según explicó, es que al florecer las cerezas se encontraron con muchos días de bajas temperaturas y lluvia. La ausencia de calor las mermó.

Las pocas que se salvaron, relató Regal, volvieron a encontrarse posteriormente con frío y grandes cantidades de agua. "En Pincelo, ás que estaban avanzadas abriuselles a pel e entroulles o fungo. Nese punto xa non se puido facer nada", concluyó el productor.

El resultado es un ejercicio pésimo para la cosecha de cereza ecológico. Alfonso Regal fue contundente. "Nunca vira nada parecido ao deste ano", afirmó. La fruta ni siquiera se desarrolló.

Por si fuera poco, el mal tiempo afectó también a la viticultura. Otro hongo, el "black rot", apareció en abril en los viñedos de la Ribeira Sacra, obligando a los propietarios a aplicar productos fitosanitarios para contener la plaga.

Pocas ventas. "Non lembro outro ano con tan pouca cereixa en Chantada", comenta Miguel Vázquez, "Gotera", dueño de una frutería en el municipio. El comerciante indica que en otras campañas malas de cosecha "podías esperar pola tardía, pero esta vez non vai ser porque as condicións atmosféricas non son boas".

Alfonso Regal resumió que la cereza de Chantada este ejercicio es "testemuñal" y añadió que el clima "define sempre as colleitas". El productor usó un refrán para relativizar la situación: "Como dicía a miña avoa, o que durme coa vida fóra nunca sabe o que ten na casa".