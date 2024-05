Prodeme podrá abrir O Malvarón al concertar 20 plazas con la Xunta

El edificio de viviendas que la asociación Prodeme de Monforte ha construido en O Malvarón y que está totalmente rematado desde el año 2015, podría al fin abrir en breve –según explicó este viernes el gerente del colectivo, Julio Cortiñas– después de que la Consellería de Política Social aprobase un concierto de 20 plazas con carácter de internado para personas con discapacidad intelectual para la ciudad del Cabe, una orden que se publicó en el Diario Oficial de Galicia de este viernes.

Cortiñas aclaró que "despois de moitos intentos" las últimas reuniones con la Consellería de Política Social dieron sus frutos y que por fin se ha desbloqueado una iniciativa "vital para a nosa asociación e que levaba tanto tempo en agarda".

Añadió que las plazas las adjudicará la propia Administración y que, aunque el concierto inicial es de 20, el edificio tiene una capacidad de 80 usuarios por lo que "agardamos que nos vindeiros anos de amplíe o concerto en función da demanda".

La orden de concierto de la Xunta en el caso de Prodreme es para "servizos de supervisión e apoios puntuais en equipamentos especiais". Julio Cortiñas argumentó que eso quiere decir que también se respetan los principios originales del proyecto de Prodeme.

Un modelo de edificios para familias con personas con discapacidad

El edificio de O Malvarón está compuesto de una serie de apartamentos pensados para que residan en ellos personas con discapacidad intelectual con sus padres, siempre que los progenitores tengan también algún nivel de dependencia derivado de su edad o de una dolencia.

El objetivo es mantener los núcleos familiares juntos y que puedan recibir apoyo organizado para temas de limpieza, alimentación o servicios generales. "Isto está pensado, por exemplo, para xente con discapacidade intelectual que os seus pais se fixeron maiores e todos precisan axuda. O reto é que todos poidan estar xuntos nun domicilio e que teñan apoio no día a día e supervisión por parte de Prodeme", detalló Julio Cortiñas. "Non é unha residencia, é un modelo de domicilios para núcleos familiares que ata o de agora non hai en Galicia e hai moi poucos en España", comentó.

De cara a los plazos de incorporación de los usuarios del centro de O Malvarón, Cortiñas defendió que es una cuestión de la Xunta de Galicia y que hay que redactar el convenio definitivo pero que el edificio está "completamente preparado" para comenzar la actividad. "Ten o PIA (programa de atención) correspondente e só nos quedaría contratar algo de persoal sociosanitario e de cociña para dar ese servizos de apoio". Este tema le preocupa por las dificultades que hay para encontrar personal cualificado en algunas áreas de trabajo.

La inversión y el coste de las plazas

El aporte económico para estos conciertos supera ligeramente los once millones de euros que se invertirán en este año y en el período de 2025 a 2028.

El importe aprobado para los conciertos incluye en el total del presupuesto la participación económica de los usuarios y de la Administración, estimándose esta última en un 87% en el caso de las plazas de atención diurna y residencial (es el caso de las de Prodeme) y en un 90% las plazas de transporte. En el caso de medidas especiales de accesibilidad no se considera participación económica de las personas usuarias, por que el 100% del coste le corresponde a la Administración.

En el caso del concierto para Monforte, que es de servicios de supervisión y apoyos puntuales en equipamientos especiales, el coste de cada plazas se estima en 1.200 euros mensuales.

En abril del pasado año Fabiola García, conselleira Política Social, visitó Prodeme. En esa reunión se gestó el desbloqueo del centro cuya construcción se terminó en 2015.

El coste de O Malvarón ascendió a cuatro millones de euros y fue asumido por Prodeme con ayuda económica aportada por Agader, la Once, el Ministerio de Asuntos Sociales y la Diputación de Lugo. Desde que remató la obra, Cortiñas luchó por el concierto de plazas, aunque las negociaciones fueron más lentas de lo previsto.

Más plazas en Lugo, Burela y Castro de Rei

Política social también aprobó otros conciertos para Lugo, Burela y Castro de Rei.

En Lugo se conciertan 29 plazas para personas de espectro autista. Diez de ellas son para servicios de atención diurna terapéutica en régimen de media pensión y otras diez para servicios de transporte adaptado. De estas últimas, diez son para transporte y las otras tres para medidas compensatorias en transporte.

En Burela se conciertan once plazas para personas con discapacidad intelectual. Cinco son para servicios de atención diurna terapéutica, cinco para transporte adaptado y una para medidas compensatorias en transporte.

En Castro de Rei el concierto va dirigido a personas con daño cerebral adquirido en servicios de atención residencial terapéutica en régimen de internado. Son doce plazas.