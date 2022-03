Na procura dun ferrado de terra

A PRIMEIROS do século XX xorde un movemento agrarista de loita contra o caciquismo e o sistema foral. Este asociacionismo agrario pluralízase politicamente co réxime republicano para lograr unha reforma do sector nacionalizando as terras. En Chantada, entre 1930 e 1936, coexistiron 14 agrupacións de diversa índole: campesiñas, políticas e relixiosas.

No bienio das esquerdas (1931-1933) republicano-socialista desenvólvese un programa de reformas para que os campesiños tivesen terras latifundistas para que fosen explotadas –frustándose o proxecto polo seu alto custo en indemnizacións polas expropiacións e xeneralizando unha decepción xeral polo incremento no paro- que empezou coa Lei da Reforma Agraria de 1932. A partir de 1934, o rexedor Celestino Noguerol Fernández acorda ofrecer para campo de demostración agrícola "o labradío titulado da Estrada, da extensión de algo máis de tres hectáreas, sito en Podente, parroquia de Merlán, propiedade dos herdeiros de Pegerto de Soto".

En marzo de 1935 a Federación de Asociacións de Agricultores do Partido de Chantada diríxese ao alcalde Ramón Montes Ledo, "pola que interesa que o mercado de grans e froitos do país trasládese á Praza de Fermín Galán e a corporación acorda por unanimidade acceder á devandita petición e na súa virtude practíquese o mercado de grans na devandita Praza de Galán, trasladándose á Praza da República os postos de zapateiros, zoqueiros...".

PARCELACIÓN AGRARIA. O 10 de novembro de 1935 a alcaldía de Casimiro Míguez Regal inicia a tramitación dun escrito presentado polos veciños da parroquia de Nogueira solicitando "a parcelación do monte A Baqueriza conforme ao disposto no Decreto do 30 de xaneiro último. O concelleiro Ramiro Cidre fai uso da palabra e di que é un feito lamentable pero latente o que aquela parroquia vén afrontando, unha situación angustiosa do mesmo xeito que os veciños do termo, motivada polo gran número de braceiros e pequenos labradores que carecen, uns, de xornais ou ocupación diaria, e outros, de terra suficiente para atender ao sostemento persoal e das súas familias".

Engade Cidre que "todos coñecen que as parroquias das ribeiras do Miño viven case exclusivamente do viño que poden cultivar vendéndose o ano pasado a 5 pesetas o canado, bastante menos do custo de produción, e a colleita do presente resultou practicamente nula, pois a peste atacou os viñedos con intensidade, feito poucas veces lembrado". Unha crise que segundo a corporación preocupáballe constantemente.

Opinan que a mellor forma de mitigar este problema é «proporcionando terreos aos braceiros e pequenos agricultores, a cuxo efecto estima que podería parcelarse a parte sur do monte A Baqueriza, catalogado no número 6 entre os de utilidade pública desta provincia e pertenecente a este municipio», polo que acordan por unanimidade aprobar a relación certificada de veciños da parroquia de Nogueira e excluír a José Blanco Vázquez por non acharse comprendido dentro do que prescribe o Decreto do 30 de xaneiro.

Por outra banda, inclúen a esta petición a inclusión de "José Vázquez Vázquez e Constantino Mazaira Guerra, polas razóns expostas na providencia da alcaldía de que non é xusto que deixen de percibir os beneficios, xa que este ano quedan por menos da cantidade de 50 pesetas de contribución que se require, ao rebaixarse o 20% que se fixo efectivo o ano pasado por ferrados".

Para iso conveñen conceder a cada un unha hectárea como mínimo e que de aprobarse a parcelación polo Ministro de Agricultura, "o prazo de explotación non exceda de 20 anos e o canon para satisfacer sexa o mínimo que dispoña a Lei, pois se trata dunha parroquia pobre e sen unha parcela de terra para sementar cereais".

O 10 de decembro de 1935 o alcalde Ramón Montes Ledo recibe unha instancia presentada por Cándido González González e varios veciños máis da parroquia de Vilaúxe.

Por mor do Decreto do 30 de xaneiro instan a parcelación de 51 hectáreas do monte Bacariza polo que o "Concello por unanimidade acorda informar que proceda conceder o que se solicita por acharse os aspirantes en condicións que determina a disposición legal citada debéndose fixar como canon por hectárea a cada concesionario o mínimo que a Lei autoriza, tendo en conta a situación verdadeiramente precaria en que se atopan".

O 3 de maio de 1936, o mandatario Casimiro Míguez Regal, ao amparo do establecido no artigo 155 da Lei Municipal acorda proceder á «división do monte denominado Lama dos Tremedoiros, sito na parroquia de San Miguel de Monte, adxudicando gratuitamente as parcelas aos veciños que as viñan utilizando, por sorteo que terá lugar en presenza do alcalde e o secretario do Concello con intención das partes unha vez feita a parcelación polo perito Jesús López Fernández".

A adxudicación e división destes terreos realizouse o 9 de maio, sendo adxudicadas 21 parcelas para 21 persoas.