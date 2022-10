La principal entrada a O Courel será reconstruida con un nuevo trazado

La construcción de un nuevo trazado a media ladera -entre la zona derrumbada y el actual desvío provisional- es la solución elegida por la Xunta para evitar el tramo de la LU-651 que colapsó el 20 de marzo entre Folgoso do Courel y Santa Eufemia, a la altura del kilómetro 18 de la mencionada vía.

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, presentó este viernes en Lugo la alternativa escogida, que contará con un presupuesto de casi cinco millones de euros y cuyas obras está previsto que empiecen a finales del próximo año.

Simulación del futuro trazado de la LU-651 sobre la zona hundida. EP

El nuevo trazado evitará totalmente la zona afectada por el derrumbe. Tendrá una longitud de 850 metros y una pendiente máxima del 8% -muy inferior a la del actual desvío temporal, que llega a alcanzar el 18% en uno de sus sentidos- y durante las obras será preciso realizar desmontes y terraplenes.

Sin embargo, la primera fase de los trabajos consistirá en la restitución de la ladera colapsada. Según se confirmó este viernes, la LU-651 se vino abajo por la sobrecarga que sufrieron los pilares de las galerías de la cantera de pizarra que hay en las inmediaciones.

Solo asegurar la montaña y rellenar el terraplén que dejó el derrumbe ocupará entre tres y cuatro meses de las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de entre diez y doce meses. A ellos hay que sumar tres meses más para la redacción del proyecto, así como la supervisión del mismo, la presentación pública a efectos de procesos expropiatorios y, por último, la aprobación definitiva.

Precisamente, la titular de Infraestruturas e Mobilidade aseguró que el objetivo de la Xunta es "contratar de maneira inmediata a redacción do proxecto para telo rematado no primeiro trimestre do ano". La previsión de su departamento es poder licitar las obras, que tendrán un presupuesto de 4.855.930 euros, "a finais do vindeiro ano".

LA ELECCIÓN. El nuevo trazado a media ladera era una de las cinco propuestas que puso sobre la mesa la Xunta en una reunión celebrada semanas después de producirse el derrumbe. Las otras cuatro alternativas barajaban restituir el trazado original con relleno o con un viaducto de 250 metros, instalar un túnel o realizar un desmonte de 75 metros.

Según apuntó este viernes Gerardo Pallares, jefe del Servizo de Infraestruturas de Lugo, la decisión se tomó siguiendo criterios económicos, funcionales, geotécnicos y ambientales, procurando perjudicar lo mínimo posible el paisaje de la zona.

Ethel Vázquez aseguró que la solución escogida "ten menor complexidade construtiva e reduce o movemento de terras e as alturas dos desmontes" y destacó que la "principal vantaxe" de esta alternativa es que "elimina os riscos asociados á presenza de posibles oquedades ou cámaras que puideran orixinar afundimentos posteriores", señaló.

DESVÍO. Hasta que entre en servicio el nuevo trazado, el tráfico entre Folgoso y Santa Eufemia continuará a través de un desvío provisional que abrió en verano.

Se trata de una vía temporal pintada con líneas amarillas y con la velocidad limitada a 40 km/hora que permite evitar las sinuosas carreteras que pasan por núcleos como A Campa o Vidallón.

Derrumbe en la A6: Ethel Vázquez pide al Mitma que "achegue todas as explicacións que se levan tempo agardando"

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, aprovechó el anuncio de la alternativa definitiva propuesta para la carretera de O Courel para pedir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) "que achegue todas as explicacións oportunas polas que se leva tanto tempo agardando", dijo en relación a la actuación del Gobierno en el viaducto de Castro, en la A-6, que se derrumbó en el mes de junio, cuando estaba en obras.

Vázquez criticó la "falta de transparencia do Goberno", ya que, a día de hoy, aseguró, "aínda non se coñecen as causas e a solución definitiva".

La conselleira lamentó "que se manteña pechado un dos principais accesos en autovía a Galicia desde a Meseta". En cambio, destacó "a transparencia da Xunta ante feitos imprevistos, como o ocorrido na estrada de Folgoso do Courel".

La titular de Infraestruturas e Mobilidade aseguró que el desvío habilitado para reducir el tráfico por Pedrafita do Cebreiro genera problemas para los camiones que circulan por allí y puntualizó que estas dificultades se agravarán en invierno "tal e como vén de recoñecer o propio Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana", dijo.

Ethel Vázquez presagia que estos problemas acabarán "obrigando a desviar o tráfico pola N-120 e outras estradas autonómicas, desde Toral de los Vados —provincia de León— ata Nadela".

Además de lamentar "que se siga sen unha alternativa provisional completa e funcional para o tráfico en Pedrafita", la conselleira se quejó de la "ausencia de explicacións" sobre las obras de urgencia "nas que se investiron 26 millóns de cartos públicos" y que se estaban llevando a cabo en el momento del colapso del viaducto de O Castro.

Así mismo, Ethel Vázquez subrayó que el ministerio "non contou coa Xunta" ni con el sector del transporte para elegir las alternativas al tramo que se derrumbó el pasado 7 de junio.