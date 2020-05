Primer fin de semana de la playa fluvial de A Cova

El arenal del río Miño en O Saviñao estrena imagen, dividida en 48 parcelas separadas por dos metros y pensadas para dos personas cada una. El intenso calor hace que se hayan acercado a este importante punto turístico de la Ribeira Sacra bastante gente, aunque lejos de las aglomeraciones que se ven habitualmente en condiciones normales.

No solo el arenal recibió bañistas. También el embarcadero situado en el entorno y están abiertas las actividades acuáticas. Respecto a las parcelas, dos usuarias comentan que "todo es acostumbrarse". Incluso una añade que es "mejor así, pues cuando no estaba parcelada la gente invadía tu espacio. Así hay sitio de sobra y no te agobias".