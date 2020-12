El presupuesto de Chantada para 2021 será de 6,5 millones, un 1,14% menos

El pleno de la corporación municipal aprobó este jueves los presupuestos del Ayuntamiento de Chantada para 2021. Las cuentas municipales serán de algo más de 6,5 millones de euros, ligeramente más bajos (un 1,14%) que los anteriores. La propuesta del equipo de gobierno salió adelante por la mayoría absoluta del PP. Los grupos de la oposición, PSOE y Por Chantada, votaron en contra.

El alcalde, Manuel Lorenzo Varela, calificó los fondos de "axeitados á realidade" y destacó que serán los segundos desde que estalló la crisis económica "sen amortización de crédito". El regidor apuntó que ha quedado sin contemplar una subvención de la Xunta de aproximadamente un millón de euros para abastecer el polígono industrial de Os Acivros, al igual que otras iniciativas como, por ejemplo, la biblioteca.

Varela explicó igualmente que hay partidas reservadas para cultura y deportes, cuya actividad está en vilo por culpa de la pandemia. En este apartado, el regidor detalló que la elaboración de los presupuestos se hizo "como se fose haber eventos como a Feira do Viño ou as festas patronais". En caso de que finalmente no sean posibles "podería transferirse o diñeiro a outros fins".

INVERSIONES. El equipo de gobierno de Chantada reserva para inversiones una cantidad en torno a 700.000 euros. Manuel Varela expresó que sería más alta de no ser por el covid-19.

El alcalde chantadés resaltó los servicios sociales. Según dijo, aumentan para "darlle a mellor atención aos nosos maiores". En el capítulo uno de gasto de personal hay una reducción por la externalización de la Axuda no Fogar (ahora en manos de Samaín, una empresa del grupo Clece), aunque Varela matizó que lo ahorrado en este punto se invierte en otros.

Varela concluyó que en 2021 espera dejar "poucas pistas do medio rural sen arranxar" y habló de proyectos para ajardinar zonas del casco urbano o mejorar el alumbrado público. En resumen, el alcalde considera que los presupuestos contribuyen a afrontar "as circunstancias actuais".