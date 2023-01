El presidente de la D.O. alerta de un futuro incierto para el sector del vino

El presidente de la denominación de origen (D.O.) Ribeira Sacra en funciones, José Manuel Rodríguez, quien lleva al frente del consejo desde el año 1991, alertó de una preocupante deriva del sector si en las elecciones del mes de febrero ganan los que calificó de "os sete iluminatis", que son los que le habían exigido celebrar un pleno para censurar su gestión y retirarlo de su puesto.

José Manuel Rodríguez indicó que la petición formulada por "eses iluminados" el 25 de marzo de 2021, consistía en bajar el grado alcohólico permitido a 10,5 para todos los tipos de vino, incluir variedades como el palomino, bajar la acidez a cuatro o aumentar el dióxido de azufre en unas proporciones, que, indicó Rodríguez, la Unión Europea cuestiona.

A todo ello se sumaba en aquella petición de los críticos con la gestión de Rodríguez, que los controles de calidad fuesen más laxos o que no fuese necesario tener tanto tiempo en barricas de roble los vinos para su envejecimiento. En este sentido, estos siete vocales querían que, incluso, sirviese cualquier envase, aunque no los de poliéster, siempre según Rodríguez.

Para el presidente saliente todo ello le suena a cambiar el modelo de viticultura en la Ribeira Sacra. "No fondo podemos falar de matar un modelo exitoso de viticultura, pois aí están o datos, por outro de difícil explicación".

Rodríguez indicó que si prosperan la ideas de esos siete vocales que fueron críticos con su gestión se podría hablar del fin de la viticultura heróica y del paisaje que esta conforma a lo largo de las riberas de los ríos Miño, Sil y Cabe.

Elecciones municipales

"Agora hai unha eleccións e hai unhas listas, nesas listas hai uns señores que falaron isto, incumpriron isto e fixeron estas propostas, baixar o grao, baixar os controis. Hai xente nestas listas que apoia que todo o Val de Lemos sexa unha viña e que se saquen os viñedos das ribeiras e se pasen para os llanos", subrayó.

También dijo que es necesario que expliquen "porque queren estas cousas. Agora vai haber unhas eleccións, cada un que explique as súas posturas, pero claramente, poñendo as cousas enriba da mesa e aproveitar para clarificar posturas en lugar de contar milongas", destacó Rodríguez.

José Manuel Rodríguez desea que "a nova presidencia que dirixirá o futuro da D.O.traballe honradamente polo territorio, sen ideoloxías nin cousas preconcebidas para seguir adaptándoa á realidade que vivimos. Non hai nada máis que traballo e traballo. Eu non estou que acordo con cambiar o modelo de viticultura da Ribeira Sacra".

Tras 32 años al frente de la Ribeira Sacra, pues junto a otros seis bodegueros y de la mano de José Mouriño Cuba se puso en marca la actual de D.O., Rodríguez dice adiós, o un hasta pronto, a sus 66 años de edad.

Los dirigentes de Agacal, "o trileros o incompetentes"

Para José Manuel Rodríguez, los responsables de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) o son "uns trileros ou un grupo de incompetetes". En el mismo saco metió al Valedor do Pobo por, al igual que los anteriores, conminarlo a celebrar un pleno de moción de censura, que la justicia declaró que no tenía que convocarse al estar todo el consejo regulador en funciones.

Rodríguez abogó por "o peche de certos chiringuitos que ten o Goberno galego e non sirven para nada, como o do Valedor do Pobo, que nos costa un millón de euros ao ano aos galegos".