La presa de Belesar cumple 60 años desde su apertura

Fue un 10 de septiembre, pero de 1963. Ese día, el dictador Franco asistió en persona a la inauguración del que en aquel momento era el embalse más grande de España. Con su característico afán propagandístico, el No-Do ensalzó el proyecto y los beneficios que tendría para la economía de la comarca.

Han pasado justo 60 años y la inmensa presa sigue en funcionamiento, aunque ya no genera ni de lejos el mismo empleo que en sus inicios. Todas las labores se fueron automatizando y en la actualidad, el funcionamiento de Belesar se gestiona desde un centro de control integrado que la empresa explotadora, Naturgy, tiene en Velle (Ourense).

En su época, en la construcción de la imponente estructura trabajaron de forma simultánea más de 3.000 personas. Entre los obreros se encontraba Francisco Viñas. Hoy es un vecino más de Chantada, residente en la alameda y muy conocido, pero en su momento fue alguien que llegó desde fuera -de Mondoñedo concretamente- como mano de obra para levantar el embalse. Él vivió en los barracones instalados durante la construcción.

"Traballabamos día e noite e a rutina era parecida á do exército. Durmiamos cen persoas na mesma habitación en liteiras de dous. Un encargado que mandaba apagar as luces a unha hora e había que durmir", relata.

Viñas recuerda también las comidas. "Sentabamos doce nunha mesa, poñían unha perola no medio e iamos servíndonos. Era o que había e non estaba tan mal a vida. O traballo levábase ben, aínda que eran moitas horas, ao mellor doce diarias. Os domingos descansabamos", explica.

Él fue de los que se quedó. Cuando el embalse comenzó a funcionar pasó a formar parte de la plantilla, como miembro del equipo de montaje. En Chantada conoció a su esposa y tuvo a su familia. Trabajó en la presa 42 años, hasta su jubilación.

Llegaron trabajadores, muchos. Hasta tal punto que Naturgy, entonces llamada Fenosa, se hizo con unos terrenos para dar vivienda, un total de 48, a sus empleados. El conocido como O Poboado (hoy casi vacío) llegó a ser un pequeño pueblo dentro de Chantada, con economato, campo de fútbol, pistas de baloncesto y tenis y equipo de jardinería propio. Allí vivió Xosé Álvarez Bugallo, quien creó los archivos.

"Na mellor época, no Poboado houbo máis de 100 rapaces. Non necesitabas ir a Chantada para nada, tiñas de case todo e se precisabas un electrodoméstico, por exemplo, o encargado do economato ía ata Ourense e traíao. Estabamos ata un pouco mal vistos en Chantada, porque a verdade é que algún se pasaba de soberbio ás veces", indica Bugallo.

Controversia. No está exento de ella. Debido a la construcción del embalse quedaron anegadas un total de 30 poblaciones. Sus habitantes perdieron sus hogares y recibieron del Estado indemnizaciones muy bajas.

Para Afonso Eiré, periodista chantadés autor del libro Belesar, orgullo de España, con la presa "comezou o declive de Chantada". En aquellos primeros años, la villa llegó a más de 10.000 habitantes, hoy apenas se superan los 8.000. Además, Eiré apunta que el embalse "construíuse no medio dunha grande oposición popular, ao contrario do que se cre, e levou a moita xente á emigración".