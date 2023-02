Preocupación en el PSOE chantadés, sin candidato a tres meses del 28-M

Quedan tres meses para las elecciones municipales del 28 de mayo y Chantada preocupa mucho al PSdeG-PSOE, que no encuentra cabeza de lista. Una vez se supo que la candidata en 2015 y 2019 y actual portavoz municipal, Raquel López, no repetiría este año, las reuniones para encontrar a la persona sustituta se han sucedido, pero hasta ahora no han dado fruto.

El pasado viernes, el secretario xeral del PSOE en Lugo, José Tomé, y la secretaria de organización, Pilar García Porto, mantuvieron en Chantada una reunión con militantes para explicarles la situación actual.

Y es que la ejecutiva provincial de los socialistas ha asumido la búsqueda de candidato o candidata ante la ausencia también de una ejecutiva o gestora locales, pues se entiende que para que esta se forme es importante contar con alguien que vaya a aceptar responsabilidades a nivel municipal en los próximos años.

Sin fruto

Según ha podido saber este diario, en los últimos meses el PSOE ha mantenido numerosas reuniones con personas de distintos sectores para convencerlas de ser aspirantes al bastón de mando chantadés. Hasta ahora, dichos encuentros no han fructificado.

Uno de los posibles candidatos que gustaban al PSOE era Xesús Mazaira. Fue concejal por el BNG y miembro del gobierno de coalición de socialistas y nacionalistas entre 2007 y 2011.

Hombre muy respetado en Chantada, está apartado de la primera línea de la política y en los últimos años se ha hecho un nombre en el sector del queso. Es uno de los socios impulsores de la firma Airas Moniz.

No es el único al que altos cargos del PSOE le han ofrecido ser candidato en los últimos meses, pero sí ha sido uno de los ofrecimientos más insistentes. Mazaira ha rechazado las propuestas.

Habrá lista

Fuentes consultadas por este periódico destacan la preocupación que existe actualmente en el PSOE. Sin embargo, aseguran que los socialistas presentarán la lista más potente posible con el objetivo de llegar a la alcaldía, que ahora mismo ostenta el PP.

En 2019, el PSOE consiguió uno de sus mejores resultados electorales en Chantada. Obtuvo cuatro ediles, los mismos que en 2007, cuando los socialistas pudieron sumar sus concejales a los tres del BNG y formar gobierno.

Hace cuatro años, en cambio, el PP alcanzó los siete ediles necesarios para tener mayoría absoluta. Fueron las elecciones del regreso a las filas populares del alcalde, Manuel Lorenzo Varela, quien había abandonado el partido para encabezar una candidatura independiente con la que ganó las elecciones en 2011, en minoría, y en 2015, por mayoría absoluta.

El resto

No es oficial, pero en Chantada se da por hecho que Varela, que en estos cuatro años ha compaginado el cargo de alcalde con el de senador, repetirá como cabeza de lista del PP el 28-M.

Además, la otra fuerza con representación en el pleno de la corporación local, Por Chantada, volverá a intentarlo con Antón Fente Parada, su candidato en 2015 y 2019. Hace cuatro años, la formación municipalista recibió 966 votos y formó parte de la oposición con dos ediles.

Por otra parte, el BNG intentará recuperar su presencia en el pleno. Los nacionalistas no lograron representación ni en 2015 ni en 2019. Han cambiado de candidato. Manuel Moure sustituye a André Sánchez Labandeira.