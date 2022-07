Un preescolar en Angola

Segundo lle sexa concedido o visado, Carmen Rodríguez Esperante partirá cara Lobito (Angola) para unha misión de cinco meses de duración na cidade. Da man da asociación de misioneros laicos Misevi, esta profesora de galego de Monforte actuará como colaboradora nos proxectos que están actualmente en desenvolvemento nas rúas de Lobito.

Conxuntamente coa congregación relixosa das Fillas da Caridade, Misevi leva a cabo plans de desenvolvemento enfocados na infancia e xuventude. "Debido ás dimensións da nosa organización, que son reducidas, acudimos a lugares onde xa hai comunidades asentadas. Neste caso, establecemos un acordo cas Fillas da Caridade, no cal nós colaboramos nos seus proxectos, á vez que poñemos en marcha os nosos propios", explica Carmen Rodríguez.

A axuda tamén se reflicte nas nais destes nenos, buscando a súa alfabetización

En Angola, a misión responde a tres piares fundamentais: a atención a nenos e nenas menores de cinco anos, a alfabetización das nais e o apoio a rapaces que remataron a educación básica e comezan no mundo laboral.

"O Goberno angolano non se responsabiliza da educación dos menores de cinco anos, polo que a nosa función é tratar de suplir esa falta cun servizo similar ao preescolar español", comenta a futura colaboradora no proxecto. A esta ausencia de atención infantil súmase a problemática da linguaxe, "A lingua da educación e a vehicular de Angola é o portugués. Con todo, a poboación emprega na súa maioría o umbundo, unha lingua de orixe bandú que se semella ao portugués como o vasco ao castelán", explica Carmen Rodríguez. Durante a súa estancia, en base á súa licenciatura en galego e portugués, a misionera monfortina traballará "nas rúas de Lobito ensinando aos nenos o necesario para que poidan adaptarse á escola".

"Buscamos ocuparnos do tempo libre dos rapaces, na súa cultura, ofrecer cursos de formación e participación en obradoiros e debates", explica Carmen Rodríguez.

A axuda tamén se reflicte nas nais destes nenos, buscando a súa alfabetización. Dentro do continente africano, a guerra de Angola destaca como unha das mais longas e cruentas. O país viuse sometido durante vinte anos a un conflito bélico que marcou varias xeracións. "No 2008 asinouse o primero acordo de paz, polo que os adultos que alí viven creceron coa guerra e moitos non foron escolarizados", sinala Carmen Rodríguez. "O noso obxectivo pasa por ensinar a ler e a escribir a estas mulleres ao mesmo tempo que traballamos cos seus fillos", engade.

O proxecto continúa coa mocidade que remata a súa ensinanza obrigatoria e se enfrenta ao reto de encontrar un traballo. "Buscamos ocuparnos do tempo libre dos rapaces, na súa cultura, ofrecer cursos de formación e participación en obradoiros e debates. Tamén centrarnos no uso das novas tecnoloxías, para o que acostuman ter recursos limitados, ademais de tratar de axudar a posibles rapaces emprendedores con microcréditos", explica Carmen Rodríguez.

OUTRAS EXPERIENCIAS. Esta misión non é a primeira na que esta mestra de 58 anos participa. No ano 92 colaborou cos misioneiros de República Dominicana situados na fronteira con Haití, no municipio de Enriquillo. Vinte e tres anos despois, Carmen acudiu á selva hondureña a unha zona coñecida como Barra Patuca.

Os requisitos de entrada no país son longos e complexos. E a pesar de completar todas as dilixencias, a entrada continuaría denegada se non existe un familiar ou unha organización que se responsabilice do viaxeiro na súa estancia no país. Neste caso, a asociación encargada é as Fillas da Caridade e o último trámite, a concesión do visado de permanencia temporal.