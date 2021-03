El precio para mejorar la accesibilidad en Monforte se eleva a 295.000 euros

Mejorar la accesibilidad en la ciudad de Monforte mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la instalación de elementos que favorezcan la movilidad de todos aquellos que usan sillas de ruedas o que padecen alguna discapacidad en sus facultades motoras tiene un precio. Un proyecto encargado por el Ayuntamiento cifra en 295.000 euros el coste de las acciones a desarrollar en once edificios e instalaciones de uso público y en cuatro parques.

El alcalde monfortino, el socialista José Tomé Roca, presentó en la tarde de ayer el plan, que espera esté totalmente ejecutado antes de finales de este año. Está convencido de ello, ya que hoy sale a concurso público su adjudicación, teniendo de plazo las empresas interesadas para presentar sus propuestas hasta el día 26 de este mes. La mesa de contratación se reunirá el 7 de abril.

Tomé indicó que se intervendrá en la casa consistorial, en el Centro do Viño, en la plaza de abastos, en la casa de la cultura, en el edificio multiusos, en el estadio y en el pabellón polideportivo de A Pinguela, en la piscina climatizada, en As Casitas de A Compañía, en la guardería municipal y en el centro cívico ubicado en el Paseo do Malecón.

También se han incluido en el proyecto los parques de A Pinguela, A Compañía Doutor López Suarez y A Florida.

El alcalde señaló que todas las intervenciones recogidas en la acción son fruto de los apuntes dados por la consultora en accesibilidad Combina Socia, además de atender sugerencias de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami).

José Tomé mostró su convencimiento de que este proyecto, que quedará ejecutado antes de que finalice el presente año, convertirá a Monforte "nun referente en materia de accesibilidade", al tiempo que, añadió, "podemos falar da aposta por unha mellor calidade de vida para os nosos vecinos e de todos aqueles que se acheguen ata esta capitalidade da Ribeira Sacra, un territorio que é o segundo máis buscado en Galicia despois de Santiago", destacó.