El PP presentará iniciativas para mantener la sede del Craega en Monforte

El PP presentará una serie de iniciativas tanto en la Diputación como en el pleno del Ayuntamiento de Monforte para defender la permanencia del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica (Craega) en la ciudad del río Cabe. Contemplan también la petición de un pleno extraordinario.

"PSOE e BNG deben recapacitar e non dubidaremos en ir ata o final", indicaron los populares, cuyo portavoz provincial, Antonio Ameijide, afirmó que llama "poderosamente a atención" que el presidente de la Diputación y alcalde de Monforte, José Tomé, "dea as costas a unha entidade que está instalada no seu municipio".

Ameijide acudió junto a los también diputados provinciales del PP Carmen José López y Luis Fernández Guitián, la diputada autonómica Raquel Arias y los ediles en Monforte Katy Varela y José Luis Rodríguez a una reunión con el presidente del Craega, Francisco López Valladares.

La portavoz popular monfortina, Katy Varela, pide a Tomé "que defenda os seus veciños e non culpe á Xunta se non foi capaz de ofrecer as condicións necesarias para que o Craega decida quedar en Monforte". Desde el PP afirman que la Consellería do Medio Rural "está a disposición do alcalde e do Craega para colaborar e evitar o posible traslado".