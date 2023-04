El PP presenta su lista en Monforte "para ganar"

El PP presentó este viernes en Monforte su primera lista al completo de la provincia para las elecciones municipales del 28 de mayo. Fue en un acto celebrado en la propia sede de los populares, donde la candidata, Katy Varela, aseguró que ella y su equipo están "aquí para ganar".

La cabeza de lista popular considera que en la ciudad del Cabe "no se están haciendo las cosas bien" y habló de que tener las calles asfaltadas y habilitar parques "es lo mínimo". Según avanzó, su programa incluirá "el aumento de paseos, la mejora del área que rodea San Vicente o un mayor interés por las políticas sociales".

Además, Katy Varela apuntó la importancia de ayudar a los emprendedores locales. "No solo hay que esperar a que venga un empresario de Barcelona a instalarse. Eso está muy bien, pero también tenemos que favorecer que los de aquí se queden", declaró.

La lista

Varela subrayó la variedad de sectores representados en la candidatura popular. En el segundo puesto de la lista aparece un empresario del ámbito agrícola, José Luis Rodríguez.

La tercera es la jefa del área de sistemas del hospital comarcal y expresidenta del Club Fluvial María Luisa Vázquez, mientras que en el cuarto puesto concurre el único edil actual del PP que repite respecto a las elecciones de 2019, el veterinario Víctor Manuel Rodríguez. El jefe de Medio Rural de la comarca, Emilio Iván Vázquez, ocupa el quinto lugar.

La lista la completan el jubilado de Otis José Manuel Rodríguez, la empresaria de telecomunicaciones María Luz Vázquez, el jefe de la farmacia del hospital comarcal, José Vicente Aparici; la profesora y exconcejala de servicios sociales María del Carmen Pérez, la catedrática de Matemáticas y docente en el Daviña Rey María Jesús Casado, la entrenadora de voleibol y ganadera Juliana Ribeiro, el ingeniero de caminos Rodrigo Coucheiro, la jefa de recepción del balneario, María José Losada; el guardia civil jubilado Manuel Pedro Pérez, el jubilado de Aqualia José Rodríguez Liñares, la profesora de educación infantil María Ellen Carnero y la empleada de administración de loterías Lorena López.

Conde y Balseiro arroparon la lista

En el acto de presentación de la lista del PP estuvieron, en calidad de vicepresidente provincial y coordinador y portavoz, Francisco Conde y José Manuel Balseiro.

Fue muy duro con el regidor local y presidente de la Diputación, José Tomé, al que se refirió como "alcalde a media xornada". Balseiro cree que Monforte merece "unha alcaldesa a tempo completo e un cambio de rumbo, por moito bombo, propaganda e platillo que se fagan". También tuvo palabras de recuerdo para el último alcalde monfortino del PP, Nazario Pin, que acudió a la presentación. "Que a xente compare os seus oito anos de investimentos cos oito que leva Tomé", dijo.

El vicepresidente de la Xunta aclaró que Tomé es "un alcalde in itinere, porque nunca se sabe onde está, aínda que en Monforte para pouco". El monfortino Francisco Conde recordó la campaña de 2011. "Entón dicíase que o hospital comarcal ía pechar. Non só segue aberto, se non que foi obxecto de grandes investimentos", indicó. Conde no dudó en ensalzar el proyecto del PP. "Garante futuro para Monforte", señaló.