Acusaciones cruzadas entre PP y PSOE por el puerto seco de Monforte de Lemos

El puerto seco monfortino sigue siendo objeto de una importante controversia política reavivada ayer por el PP, que solicitó al Ministerio de Infraestructuras que no bloquee la construcción de la vía de conexión de la plataforma logística con la carretera Nacional 120. "Se non pensa axudar, polo menos que non estorbe", afirmaron los populares.

La diputada autonómica Raquel Arias visitó la zona acompañada por la portavoz local de la formación, Katy Varela. Ambas mostraron su convicción de que el puerto seco puede jugar un papel esencial en la recuperación económica y empresarial de Monforte.

El PP presentó este jueves una iniciativa en la Comisión de Obras Públicas del Parlamento para que el Gobierno central desbloquee la construcción de dicha vía. Aseguran que la Xunta cuenta con presupuesto y voluntad para llevar a cabo el proyecto, pero insisten en que tres informes negativos llegados desde el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez lo impiden.

"É esencial que o Goberno central non entorpeza os esforzos que a Xunta está a facer por dotar a Monforte de máis solo industrial", indicaron los populares, quienes precisaron que la Administración autonómica ha invertido más de 20 millones de euros en el puerto seco, incluyendo la adquisición de terrenos y los trabajos técnicos y de urbanización del espacio.

Para el PP, la plataforma dispone de un "hándicap que impide o seu desenvolvemento" y es la ausencia de una conexión directa por carretera con las principales vías de comunicación de los alrededores, como la N-120 o la futura autovía A-76. Respecto a esta última infraestructura, los populares ponen en duda que el Gobierno central decida "facela realidade".

PSOE. Por su parte, la portavoz de Infraestructuras y Transporte del Grupo Socialista, Patricia Otero, denunció la "tomadura de pelo" del Gobierno gallego, que, según denuncia, lleva presupuestando los mismos 750.000 euros para los accesos al puerto seco, sin ejecutar desde la inauguración de este complejo en 2014. Otero presentó una iniciativa en la comisión de ordenación territorial del Parlamento para reclamar la ejecución de la obra pendiente, pero que fue rechazada por el PP.

Otero señaló que el porto seco lleva "demasiados años estancado" y "no existe instalada ninguna empresa", algo que atribuye a que carece de los accesos necesarios con la N-120 a través de un tramo de menos de un kilómetro. La diputada acusa a la Xunta de tener "totalmente abandonada" una infraestructura "que es de su competencia".

PONTÓN. Mientras, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que este jueves visitó Monforte de Lemos, anunció que el partido nacionalista presentará enmiendas a los presupuestos de la Xunta para mejorar las inversiones en la zona sur de la provincia de Lugo y, de forma concreta, para impulsar el puerto seco monfortino.

Recordó que "nos últimos sete anos non se instalou no porto seco nin nunha empresa", entre otras cuestiones porque la Xunta, que lleva "cinco anos" presupuestando la ejecución del enlace de la plataforma logística con la carretera Nacional 120, aún no ha realizado esa obra.

La historia de una infraestructura olvidada

El puerto seco fue diseñado como elemento clave para que Monforte sea el nudo de transporte de mercancías por ferrocarril en el noroeste peninsular, al conectar Portugal con el resto de España y Europa. La idea era que esta plataforma sirviese para repartir los productos llegados a Galicia por la ciudad del río Cabe y decidir cuáles siguen su trayecto por carretera y cuáles en tren.



Hasta ahora las administraciones han ido pasándose la responsabilidad sin que se realicen las actuaciones requeridas, lo que ha convertido al puerto seco en un ejemplo de proyecto pendiente en Monforte. La Xunta tiene a la venta varios espacios dentro de la plataforma por los que no ha surgido ningún interés hasta la fecha.