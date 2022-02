El PP monfortino denuncia el estado de varias calles que estuvieron en obras

El grupo municipal del PP en Monforte advierte de que las calles Abelardo Baanante y Armando Cotarelo y la Praza Doutor Goyanes han quedado en mal estado tras las obras llevadas a cabo por el Ayuntamiento en ellas, que tildan de "chapuzas".

La portavoz local de los populares, Katy Varela, detalló que tanto en Armando Cotarelo como en Doutor Goyanes "acumúlanse charcos de auga con facilidade" y añadió que fruto de ello aparecen "mofo e verdín". Para Varela, además de "dar unha imaxe de falta de limpieza e descoido, pode ser perigoso para os viandantes polo risco de patinar".

La líder del PP no dudó en considerar que esta situación es debida a "unha falta máis de rigor na xestión do alcalde, José Tomé, que sempre ten moita présa en facer obras, pero non se preocupa da súa execución real".

Katy Varela recordó que estas actuaciones "foron polémicas dende o seu inicio", pues, según subrayó, estuvieron "paradas en diversas ocasións debido aos problemas da pedra e coa empresa encargada de facelas". Una vez finalizadas las intervenciones, la portavoz popular considera que las vías han quedado en un estado "vergoñento".