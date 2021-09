El PP llama a homologar la pista de atletismo Saleta Fernández en Monforte

La agrupación municipal del PP en Monforte defenderá en el próximo pleno de la corporación una iniciativa para homologar las pistas de atletismo Saleta Fernández, siguiendo los trámites estipulados por la Federación para poder así acoger competiciones oficiales.

La portavoz local de los populares, Katy Varela, afirmó que el atletismo es una disciplina con "bastante repercusión entre mozos e mozas de Monforte" gracias a la atleta que presta su nombre a las instalaciones del campo de A Pinguela. El hecho de no estar homologadas, añadió, "prexudica gravemente os intereses deportivos e económicos da cidade".

Desde el PP piden una mayor implicación "do Concello co deporte local, máis aló da concesión de subvencións anuais" y recordaron que la administración "conta con remanentes que poden ser investidos en instalacións deportivas, un fin ao que non se adican".

Los populares anunciaron, además, que presentarán una moción para instar al Gobierno central a mejorar la seguridad viaria de la carretera N-120 implantando carriles adicionales entre los puntos kilométricos 548+800 y 564+000.