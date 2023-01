El PP confía de nuevo en Katy Varela para alcanzar la alcaldía de Monforte

Katy Varela fue proclamada por el Partido Popular como candidata a la alcaldía de Monforte para las próximas elecciones municipales. La presentación tuvo lugar en una reunión entre más de 150 afiliados que se celebró en el restaurante Don Manuel de la ciudad del Cabe. En ella participaron el vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde; la presidenta provincial del PP, Elena Candia, y varios alcaldes populares de la zona sur de la provincia, entre otros cargos de la formación.

El vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, resaltó el compromiso de Katy Varela con Monforte y con el Partido Popular y elogió el proyecto que, dijo, la va a llevar la alcaldía. "O apoio que Katy Varela consiga nestas eleccións vai a ser decisivo para a vitoria do Partido Popular na provincia", destacó Francisco Conde.

También dijo que Varela y su equipo cuentan con el respaldo de la Xunta de Galicia. Un apoyo, añadió el vicepresidente, que es "evidente en diferentes sectores económicos" cómo en el de la viticultura, el turismo o el patrimonio cultural, así como en la generación de empleo y en la instalación de nuevas industrias e inversiones que redundan en beneficio de la capital de la Ribeira Sacra.

Por su parte, la presidenta provincial del PP, Elena Candia, puso en valor "a coraxe" y la responsabilidad de la candidata que con un equipo unido de "profesionais independentes e valientes" se enfrenta al reto de conseguir "un Monforte mellor, poñendo aos cidadáns no centro do seu proyecto de futuro".

Elena Candia también tuvo palabras para el compromiso de Katy Varela con el partido y con el municipio. Destacó que "ante as propagandas do partido socialista nós gañaremos as eleccións cos importantes proxectos transformadores que impulsa o Partido Popular".

La actual presidenta del Partido Popular de Monforte encabezará por segunda vez la lista de los populares en el municipio. Katy Varela es abogada de profesión y trabajó durante un tiempo en la red comercial de Abanca.

La aspirante señala los retos que tiene el municipio

Katy Varela destacó que afronta este reto con mucha ilusión y con ganas de trabajar para mejorar la gestión del Ayuntamiento de Monforte. Además, la popular subrayó que no se están afrontando los auténticos problemas y retos a los que se enfrenta el municipio, como pueden ser el declive demográfico y económico, la situación urbanística y, sobre todo, poner fin al mal estado de la red de abastecimiento de agua y a la de saneamiento.

PRIORIDADES También puso como objetivos prioritarios la fijación de población joven en el ayuntamiento, la integración de los emigrantes y un mayor cuidado al colectivo de la tercera edad, con especial énfasis en el servicio de ayuda a domicilio. Aseguró, en este sentido, que en la ciudad hay más de cien personas en espera para recibir este tipo de atención, algo que considera inaceptable.