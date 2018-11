El PP confía la creación de la lista de Monforte a dos antiguos concejales

El PP de Monforte ha apostado por la creación de un comité electoral para dar carpetazo a la crisis de las últimas semanas y será ese órgano el encargado de elaborar la candidatura del partido de cara a las próximas elecciones municipales. En la presidencia de ese comité estará José Antonio Rodríguez Domínguez, exconcejal de la formación y abogado de profesión. La secretaría será ocupada por Manuel López Eiriz, también exconcejal y excandidato a la alcaldía monfortina.

El comité se completa además con otros seis miembros, cuatro de los cuales son actuales concejales del PP y entre los que están la propia Julia Rodríguez e Iván Vázquez, el secretario de la agrupación local. Precisamente Vázquez había sonado en las quinielas a posible candidato, aunque él mismo descartó en un primer momento ese aspecto.

La decisión se tomó "por unanimidad", en la reunión celebrada a última hora del jueves en la ciudad del Cabe en la que participaron, entre otros, la propia Julia Rodríguez y los dirigentes provinciales Elena Candia y Juan Carlos Armesto.

Fue Juan Carlos Armesto, secretario provincial, el que explicó este viernes que "é hora de pasar páxina en Monforte" y añadió que el comité electoral "traballará na construción dunha alternativa de goberno seria onde haxa método, programa e equipo humano".

Es la primera vez que Carlos Armesto hace unas declaraciones a raíz del conflicto monfortino y precisamente esa actitud de no salir a explicar las cosas le valió las críticas de muchos compañeros de partido, que lo acusaron de no asumir las competencias que le son propias a su cargo.

Para algunos integrantes del PP en la Ribeira Sacra, la crisis de Monforte ha trascendido a los límites municipales y deja muy tocado al secretario provincial, que además opta a relevar a Joaquín González como cabeza de lista en O Saviñao.

El secretario provincial insistió en que el comité electoral trabajará con total libertad y que su decisión será respetada tanto a nivel local como provincial.

Armesto apuntó que tanto José Antonio Rodríguez como Manuel Eiriz son hombres de consenso, de gran valía personal y profesional y con una larga trayectoria en la vida orgánica del partido, que conocen perfectamente la ciudad y los afiliados para tomar las decisiones acertadas.

PRESIDENTA. La composición del comité electoral es muy afín a Julia Rodríguez, de hecho, están ella misma y varios de sus concejales. Como presidenta local tenía la posibilidad de designar ese comité y el único gesto que hizo en aras de no monopolizarlo fue el de no presidirlo.

La monfortina asegura que el partido sale reforzado tras la reunión del jueves y califica de "impecable" la actuación de los afiliados en los últimos días que, según ella, no se movilizaron ni a favor ni en contra de ningún candidato y solo velaron porque se respetasen las competencias de los órganos del partido y se defendieron frente a lo que consideraron "unha intrusión".

Parte de los afiliados recogieron firmas e hicieron públicos varios escritos en los que cuestionaba la forma en la que se nombró el anterior candidato, Roberto Eireos. Su queja era que se había tomado la decisión "a dedo", sin contar con la militancia.

Julia Rodríguez: "La dirección a nivel provincial reconoció su error"

Las partes implicadas en el conflicto de Monforte intentaron este viernes dar una imagen de cordialidad y entendimiento y se esquivó hablar de culpables en los últimos capítulos del PP. Sin embargo, Julia Rodríguez no perdió la oportunidad de declarar que agradecía a la directiva provincial que escuchara a los miembros de la ejecutiva local "e que recoñeceran o seu erro con esta actuación que puido danar as expectativas electorais do partido popular en Monforte". La popular aseguró que "non fixen declaracións durante estes días para que non se confundira a miña condición de presidenta local coa controversia sobre a figura de quen ía ser candidato ás próximas eleccións municipais".