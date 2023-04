El PP alerta de un agujero en las arcas locales que Tomé tacha de mentira

El Partido Popular aseguró que un informe del servicio de Intervención del Ayuntamiento de Monforte alertó del aumento de los ingresos de dudoso cobro, es decir, aquellos que se prevé no podrán ser recaudados. Según la portavoz del PP, Katy Varela, estas cantidades han crecido de forma "alarmante en los últimos años. Intervención habla de 2.592.582 euros en 2019; 2.845.316 en 2020 y 3.141.110 euros en 2021".

Dijo que es una cuarta parte del presupuesto de ingresos que "realmente no entran en las arcas municipales, generando un agujero muy importante e impredecible".

Estas declaraciones fueron contestadas con un contundente "son mentira" por parte del alcalde, el socialista José Tomé Roca. Incluso, no dudó en calificar de "políticamente insolvente" a Katy Varela. Y es que el regidor monfortino indicó que la portavoz popular "debería, tras cuatro años en la administración local saber cómo funciona esta".

Tomé explicó que los ingresos de dudoso cobro existen desde siempre y que llegado el momento hay que realizar una depuración contable para eliminarlos como reales al tener la certeza de que no ingresarán por ser antiguos o porque van dirigidos a personas ya fallecidas o a herederos que no se sabe de ellos.

Auditoría

Sea como fuese, ante esta situación, el grupo municipal del PP ha solicitado al gobierno local que aclare si ha cumplido las recomendaciones de un informe emitido por la responsable del departamento de Intervención para reducir los riesgos de impago, entre las que se incluye la realización de tres auditorías.

En este caso, José Tomé indicó que Intervención no puede ni pedir ni sugerir la realización de auditorías, volviendo a calificar a la portavoz del PP de "insolvente" desde el punto de vista político por, destacó "desconcer el funcionamiento de la administración".

Pleno, el lunes

Katy Varela ha anunciado que su grupo presentará preguntas en el pleno que la corporación local celebrará el lunes a partir de las ocho de la tarde, así como el disponible del remanente de tesorería después de la modificación presupuestaria que se aprobará este mes.

Para la portavoz del grupo popular, la situación financiera del Ayuntamiento es preocupante y requiere "una mayor transparencia y responsabilidad por parte del gobierno local", algo que el alcalde no comparte al asegurar que nunca, hasta ahora y desde que el PSOE está al frente de la alcaldía, "as contas municipais foron tan claras. O Tribunal de Contas aínda non nos fixo ningún requerimento".

El debate entre Tomé y Varela es propio de una precampaña, con la popular criticando que el equipo de gobierno haya aprobado una modificación del presupuesto que afecta a más de dos millones de euros a un mes de las elecciones.