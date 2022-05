El PP afea a Tomé la ausencia de la Diputación en la inauguración del albergue de Diomondi

El grupo provincial del PP ha criticado al presidente de la Diputación, José Tomé, y su equipo de gobierno provincial por no haber asistido este miércoles a la inauguración del nuevo albergue de peregrinos del Camino de Invierno, instalado en el antiguo palacio episcopal de Diomondi, en O Saviñao. El portavoz popular, Javier Castiñeira, cree que es una "falta de respecto institucional", que evidencia, a su juicio, "a incapacidade de xestión".

Desde el PP consideran que el albergue es "fundamental" para la promoción turística de la Ribeira Sacra. Apuntan, además, que dicha promoción "non existe" por parte de la Diputación. Castiñeira puso como ejemplo la zona de Augas Mestas, en Quiroga. "Levan tempo prometendo poñela en servizo e segue abandonada", dijo.

Otro caso para los populares es el estado de las carreteras provinciales. "Quizais este sexa o motivo da non asistencia de membros do goberno provincial da Deputación", indicó Castiñeira, quien añadió que es probable que al conocer el deterioro de la carretera LU-9-5806, que da acceso a Diomondi, "decidiron non acudir".

Para el PP, el mal estado de la vía "marca a mala imaxe da Deputación arredor dos diferentes Camiños da nosa provincia", por eso piden su arreglo y que Tomé y su gobierno "cambien de actitude". Sus críticas fueron especialmente dirigidas a la diputada de turismo, Pilar García Porto. "Ten absolutamente abandonada a Ribeira Sacra", concluyó Castiñeira.