La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participó en el centro cívico de Monforte en el acto de presentación del candidato nacionalista a la alcaldía, Emilio Sánchez, a quien considera clave para "construír unha cidade mellor". El aspirante al bastón de mando el 26 de mayo dio a conocer los puntos principales de su proyecto ante un centenar de personas.

Sánchez ve necesario "mudar a percepción negativa que ten a veciñanza sobre Monforte" y para eso cree que es fundamental "apostar por unha cidade moderna, accesible e que se distinga coma capital da Ribeira Sacra". La dinamización económica y los servicios sociales serán otras de las prioridades de la formación nacionalista de cara a las elecciones municipales.

Durante el acto, Ana Pontón señaló que tanto estos comicios como los generales, que se celebrarán el 28 de abril, suponen "unha oportunidade para iniciar un cambio de ciclo político" representado en una Galicia con "voz propia". La portavoz nacionalista señaló que la confianza en el BNG tanto en Monforte como de cara a tener representación propia en Madrid es "un primeiro paso para garantir os intereses dos galegos e das galegas".

Para Ana Pontón, la última legislatura supuso para Galicia "discriminación e irrelevancia política á que nos conduciron as forzas estatais".

El BNG indicó además que su proyecto para Monforte pasa por "un plan xeral, a ordenación do tráfico e facer accesible a cidade a todas as persoas". Emilio Sánchez subrayó la importancia de "reformar o mercado gandeiro, facilitar a disposición de solo industrial do polígono ás empresas que se queiran instalar en Monforte e facer unha aposta clara polo comercio local e a produción de proximidade, onde o sector vitivinícola é punteiro e chave para a comarca".

El candidato nacionalista hizo un llamamiento a "superar o pensamento negativo e o pesimismo que lastra o futuro de Monforte" y tildó las políticas del actual gobierno local, que ostenta el PSOE con José Tomé como alcalde, de "obsoletas". Además, los nacionalistas ven imprescindible "mellorar os servizos tanto na área urbana coma no rural".

RECUPERACIÓN. El BNG aspira el 26 de mayo a hacerse con una alcaldía que ostentó durante doce años, con Severino Rodríguez como regidor. Hace cuatro años, con Pilar López como cabeza de lista, perdió el bastón de mando en favor de Tomé y en medio del mandato cuatro de sus cinco ediles se marcharon al grupo mixto por discrepancias con la dirección del partido.

Emilio Sánchez fue el único representante de los nacionalistas en el pleno de la corporación los dos últimos años.