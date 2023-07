O BNG ten claro que o 23 de xullo é unha oportunidade histórica para que Galicia teña "unha voz propia e forte no Congreso, que defenda os seus intereses sen complexos nin submisións", sinalou este mércores en Monforte a portavoz nacional frentista, Ana Pontón. "Non queremos ser espectadores da política española, queremos ser protagonistas da política galega", subliñou.

Neste senso, a portavoz nacional do BNG chamou á mobilización de todas as persoas que senten "amor por Galiza" e que queren un cambio real na política española. Dixo que o 23X é "unha unha cita coa historia. Votemos con ilusión, con esperanza, con confianza. Votemos polo noso futuro, votemos por Galiza", concluíu, ao tempo que se mostrou convencida de que en Lugo o BNG conseguerá un deputado.

Ao seu xuízo, Galicia sofre unha discriminación por parte "dos partidos estatais, que só se acordan do país cando hai eleccións". Non dubidou en dicir que desde o BNG non permitirán "que nos sigan tratando como cidadáns de segunda, que nos neguen un tren digno, unha tarifa eléctrica xusta ou uns investimentos equitativos".

O número un ao Congreso por Lugo, Daniel Castro, falou da importancia de mellorar as infraestruturas de comunicación coas que conta a provincia, mentres que a candidata ao Senado, Rosana Prieto, reivindicou o papel estratéxico da estación do tren de Monforte dentro do futuro do ferrocarril e do transporte de mercadorías.

Tanto Daniel Castro como Rosana Prieto, pero tamén o portavoz do BNG no Concello de Monforte, Emilio Sánchez, falaron da falta de políticas activas dos gobernos estatal e autonómico para frear o despoboamento da Galicia interior.

Daniel Castro defendeu nun acto do BNG que desde o partido seguirán "a traballar para que Lugo conte cun xulgado específico de violencia de xénero, unha necesidade que trasladamos en diferentes ocasións a todas as institucións nas que temos representación", dixo.

Destacou que con el pódese garantir unha atención integral ás vítimas as 24 horas do día e os 365 días do ano, lembrando que a posta en marcha deste xulgado está avalada tamén polos informes do Observatorio Estatal contra a Violencia de Xénero que, na súa memoria anual publicada no ano 2020, recolle recomendacións neste sentido.