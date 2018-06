José Manuel Arias: "O polígono industrial supuxo un antes e un despois e a estratexia debe ser amplialo"

Desde 1999 leva José Manuel Arias coma alcalde de Bóveda (PP). Lonxe de amosar cansazo ou desgaste, o veterán rexedor sinala que a experiencia é un grao. Deixa en mans dos seus compañeiros de partido a decisión de volver a presentarse, pero fala sen dubidar dos proxectos que deben desenvolverse no vindeiro mandato.

Que balance fai dos tres últimos anos de mandato en Bóveda?

Non me gusta empregar a palabra satisfeito porque sempre se pode facer máis, pero tivemos a grandísima sorte de que nunha época de crise nos veu un balón de osíxeno co polígono industrial. Marcou un antes e un despois, sen el non seríamos ninguén. Hai que ter en conta que Bóveda é un concello de 1.500 habitantes cun parque empresarial que anda nos 170 traballadores. Antes, aí non había nada. Tamén estou orgulloso do aforro enerxético que estamos a vivir no 50% do alumeado público e polo punto de atención á infancia que temos. Nestes anos, unha das maiores dores de cabeza foi atopar a solución para as cianobacterias da traída de Vilasouto, que nos obrigou a instalar unha estación de bombeo no río Viloira. Nesa obra houbo que invertir un millón de euros.



Plantéxase ampliar o polígono industrial?

A estratexia a seguir no vindeiro mandato debe ser esa. Hai que crear máis chan industrial para que veñan máis empresas a Bóveda. Se hai máis postos de traballo xeraremos máis diñeiro e haberá máis consumo. Insisto en que o polígono, grazas tamén á mellora das comunicacións que supuxo o corredor Monforte-Sarria, deunos moito aire e por iso debemos seguir traballando nesta liña.



Ía preguntarlle polo corredor. Abriuse neste mandato. Que supuxo para Bóveda?

O polígono industrial funcionou por iso. Está moi ben conectado e no concello temos unha entrada ao corredor en Bóveda e outra en Rubián. Os primeiros dous ou tres meses a xente estaba un pouco descolocada e nos preocupamos porque non había moito tráfico, pero nos últimos tempos a xente volveu a pasar por Bóveda. Os establecementos do municipio tamén se souberon adaptar a esta nova situación. Os restaurantes, bares e comercios cambiaron as súas ofertas para atraer a xente de fóra que pasa por aquí e para no concello.



En Pantón ou O Saviñao hai moitas queixas polo mal estado das estradas secundarias. Como se atopan en Bóveda?

As provinciais nunca estiveron tan mal coma agora. En Bóveda están moi abandonadas. En canto ás municipais, xa cando comecei era habitual que estiveran peor que as outras porque os concellos temos menos recursos. Aquí invertimos moitos cartos do plan único e procedentes de axudas da Xunta en mellorar estradas locais.



En que máis invertiron cartos do plan único?

Unha partida importante usámola para dotar a moitos núcleos de poboación rurais de bocas de incendios, así os bombeiros e as brigadas non teñen que desprazarse ata Bóveda ou Rubián cando hai lumes. Fixémolo a raíz dun terrible incendio que lle custou a vida a un matrimonio maior. Tamén queremos instalar un tanque de cen metros cúbicos ao lado da depuradora para que sexa máis fácil loitar contra o lume. A nosa intención é que os veciños poidan abastecerse de auga nel.



Falaba antes da gardería municipal. En que punto se atopa?

É un orgullo polo seu funcionamento e pola cantidade de nenos que ten. Neste momento temos lista de espera, o cal é espectacular nun concello de 1.500 veciños. Quere dicir que o servizo é bo e que o seu persoal traballa de marabilla. Contamos con 20 prazas para nenos de ata tres anos e chegan demandas desde outros concellos. Hai de A Pobra do Brollón, O Incio, Monforte e ata de Sarria. Gustaríame dicir que é un servizo máis do polígono, pois está situada xusto ao seu carón. Iso significa que moitos empregados poden deixar aos seus pequenos moi preto do seu posto de traballo.



Se hai lista de espera, ve posible incrementar o número de prazas?

Polo momento non. Si que necesitamos algunhas melloras para o local, pero ata o de agora non nos plantexamos ampliar a gardería.

"Sei a qué ven un veciño ao concello cando o vexo entrar"

Volverá a ser o candidato do PP á alcaldía de Bóveda?

Aínda que son o presidente do PP en Bóveda non depende de min. Hai uns factores persoais e políticos e unha executiva que inflúe, ademais da familia. Gustaríame traballar para o Concello ata que sexa útil e por iso confío en que me digan que podo optar de novo á alcaldía.



O ano que ven cumprirá 20 anos coma alcalde. Non desgasta?

Si, hai certo desgaste, porque nun concello tan pequeno coma este, onde nos coñecemos todos, trabállase con moita proximidade e é imposible delegar. Aínda que teño un equipo de concelleiros moi bo, que me axudan e pelexan por Bóveda, os veciños con quen queren falar é comigo. Cando vexo a un subir as escaleiras do concello, xa sei que problema ten. E nese eido a experiencia é moi importante para afrontar as diferentes situacións e crises. Valoro moito a xuventude, pero nos meus primeiros anos coma alcalde custábame moito máis xestionar e tomar decisións que agora. Un vai aprendendo e lémbrase daquela vez que meteu a pata para non repetir o mesmo erro.



Nos plenos só hai un partido na oposición, que é o PSOE. Como son as relacións?

Moi boas desde hai anos. Eles coñécenme e eu a eles. Nos plenos intentamos ser serios e educados. Sempre dentro das discrepancias típicas da política, pero non nos saímos deso. O respecto, a educación e o saber estar son fundamentais. Iso é bo para todos e os veciños valórano.

Un concello que non para de perder veciños

O Concello de Bóveda ten na actualidade un total de 1.527 veciños empadroados, mil menos que hai trinta anos e case 2.000 por debaixo dos rexistrados no año 1900. É un dos territorios da zona sur onde a despoboación é máis crecente, ao que hai que engadirlle un saldo vexetativo negativo, pois morren máis habitantes dos que nacen.



ESTRANXEIROS. En Bóveda residen 78 persoas nadas noutros países. destacan os portugueses, pois hai 14 residentes; os venezolanos, con 12; e os romaneses, con 8. A lista complétase con cinco cubanos e outros tantos brasileiros e cinco franceses, entre outros xa veciños do lugar procedentes de distintos países de europa, América e África.



EMPREGO. O número total de parados é de 65, dos que 31 son homes e 34 mulleres. os maiores de 45 anos, con 39, é o grupo de idade máis afectado por lo desemprego, seguido dos que teñen idades comprendidas entre os 25 e os 44 anos.