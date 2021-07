La Policía Local niega a exempleadas del Centro do Viño entrar al edificio

La Policía Local de Monforte impidió en la mañana de este jueves la entrada al Centro do Viño a tres jóvenes que llevaban la atención de los servicios museísticos y de información turística en este edificio. Acudieron a su puesto de trabajo a pesar de que hay una nueva firma encargada de la gestión de las instalaciones que no ha contado con su concurso. Esperaban ser subrogadas, como sucede en otras concesiones municipales, pero en este caso no ha sido así por decisión del Ayuntamiento.

Estas tres monfortinas que mantienen abierto un proceso judicial por negársele la subrogación quedaron impactadas, dijeron, cuando se encontraron con dos policiales locales que las conocían. "Sabían nuestros nombres y nos impidieron entrar en el centro, tratándonos como si fuésemos delincuentes", relató una de las afectadas, la que con mayor entereza llevó el momento, pues sus dos otras compañeras comenzaron a llorar en plena Rúa do Comercio llamando al atención de numerosos viandantes.

Mareque destacó que desde el Ayuntamiento dijeron que echarían mano de las fuerzas del orden para desalojarlos

Añadieron que desde el Ayuntamiento debían estar avisados de que las empleadas acudirían a su puesto de trabajo para levantar acta de que se les impedían acceder, pero destacaron el hecho de que "el gobierno local no debería haberse inmiscuido en un asunto judicial que enfrenta a dos empresas, y máxime poniendo de parte a la Policía Local".

La situación no quedó ahí, pues a partir de las dos de la tarde había un agente de una empresa de seguridad privada en el puerta del Centro do Viño para controlar quién podía o no entrar en el edificio.

El que fue gestor hasta el día 30 de junio del museo y la oficina de turismo, José Ramón Martínez Mareque, se mostró "asombrado" por todo ello, como por el hecho, dijo, de que el Ayuntamiento indicase que a las doce de la noche del 30 "teníamos que tener todo desalojado y que de lo contrario nos enfrentaríamos a una querella por daños y perjuicios, cuando, por contrato, disponemos de 15 días para recoger nuestras cosas".

Mareque destacó que desde el Ayuntamiento dijeron que echarían mano de las fuerzas del orden para desalojarlos.