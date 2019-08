Las polémicas obras en San Salvador de Asma llegan al Parlamento

El grupo parlamentario mixto, a través de su diputada por Lugo Paula Vázquez Verao, ha solicitado a la Xunta la elaboración de un plan especial de protección del monasterio de San Salvador de Asma, en Chantada. Según denuncian, en los últimos meses se han realizado actuaciones en el templo "sen constar que exista licenza municipal nin autorización da Consellería de Cultura".

El grupo mixto en el Parlamento de Galicia realiza esta petición después de que Por Chantada, la formación municipalista que encabeza Antón Fente Parada, diera la voz de alarma acerca de estas acciones el pasado enero. Entonces señalaron que se había movido tierra e introducido piedra del exterior con maquinaria pesada, obras que habrían afectado al entorno de la bodega, las caballerizas y la entrada al monasterio.

Desde el grupo mixto demandan la reparación de los daños causados en San Salvador de Asma. Además, solicitan la redacción de un informe en un plazo máximo de tres meses acerca de las posibilidades de una adquisición y gestión pública del templo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento de manera reciente.

Este tipo de iniciativas relativas a San Salvador de Asma no son nuevas en Chantada. Hace años que la posible compra del monasterio por parte de las administraciones públicas es objeto de debate y varios gobiernos locales estudiaron esta opción. Aunque es de uso parroquial, la parte del complejo que se utilizaba con fines religiosos ha pasado por diferentes manos privadas. El grupo mixto del Parlamento enfatiza que la iglesia es "visitable, pero o conxunto do mosteiro non".

La iniciativa presentada por Paula Vázquez Veraopor infraccións tipificadas no artigo 135 da Lei de Patrimonio, que obriga á restitución do ben ao seu debido estado ou á emenda da alteración producida na súa contorna". El grupo mixto recuerda que en caso de incumplir con esta obligación "a consellería competente realizará as obras á custa do obrigado".

Tanto la formación parlamentaria como Por Chantada han manifestado su preocupación por el estado de abandono del complejo monumental de San Salvador de Asma. El grupo mixto lo achaca "á pasividade de todas as administracións públicas encargadas de velar polo bo estado do monumento".

"Unha xoia do noso patrimonio"

Desde el grupo parlamentario mixto no dudaron en calificar San Salvador de Asma como "unha xoia do noso patrimonio" y lo consideran "un centro esencial da vida socioeconómica de Chantada desde o século X".



Iniciativas

Se han hecho muchas propuestas para reconvertir el templo y darle un nuevo uso. Entre ellas, la de habilitarlo como albergue para peregrinos, pues por su entorno pasa el Camino de Invierno.



Otras ideas

Las alternativas para aprovechar el emblemático edificio han sido múltiples. San Salvador de Asma ha sido propuesto también como museo de interpretación del patrimonio inmaterial de la comarca e incluso como biblioteca. Ninguna de estas iniciativas ha fructificado.