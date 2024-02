Polémica por un gran cartel del PP en la fiesta del Oso de Salcedo

La celebración este año del Oso de Salcedo, la fiesta de Entroido más típica de A Pobra do Brollón, no estuvo exenta de polémica. Nada más llegar al lugar, sobre una inmensa cantidad de gente, llamaba la atención una enorme pancarta, situada entre dos viviendas levantadas una frente a la otra y dejando un estrecho paso en medio de ambas, pidiendo el voto para el PP en las elecciones autonómicas del próximo domingo.

El cartel se comentó mucho entre los cientos de asistentes al Oso de Salcedo e incluso fue objeto de bromas, tan típicas del Entroido. Actuó la charanga Mekanika Rolling Band, que usa fuego en su espectáculo. Cuando pasaron por debajo de la pancarta, el público comenzó a gritar lume, lume.

El BNG ha afirmado este martes que el cartel se colocó "poucas horas antes da celebración do Oso de Salcedo" en una zona "non autorizada pola xunta electoral". El lugar, especifican los nacionalistas, era "moi visible" con la clara intención, añaden, "de aproveitar a gran concentración de persoas que xera este evento".

"Preocúpanos que a utilización partidista do Oso poida prexudicar á propia celebración do Entroido de Salcedo, unha tradición que é de toda a veciñanza, independentemente da ideoloxía", indicó la responsable comarcal del BNG, Rosa Ana Prieto, quien subrayó que es necesario "ser coidadosos coas nosas tradicións e non mesturalas con intereses persoais ou políticos".

Desde el BNG aseguraron que entre los vecinos de Salcedo hay "malestar xa dos días anteriores". Durante una sesión de teatro "distribuíanse instantáneas en redes corporativas e persoais dos membros do PP cunha pancarta da Xunta de Galicia, mimetizando as imaxes institucionais coas da campaña".