El nuevo aspecto del santuario de la Virxe do Faro, en Chantada, no ha dejado a casi nadie indiferente. Varios vecinos han criticado las obras de restauración del templo, ubicado en la cima de la sierra que sirve de límite entre las provincias de Lugo y Pontevedra.

La actuación ha consistido, según relató el párroco responsable de la capilla, Javier Diéguez, en la renovación de la cubierta y parte de la estructura de madera que soporta el tejado, quitar las uralitas de amianto, limpiar el exterior de las paredes, poner nuevos canalones e instalar un suelo de granito alrededor de la iglesia. Esta ha sido la acción que más controversia ha generado.

Javier Diéguez reconoce que la decisión más cuestionable es "separar as lousas de pedra tres centímetros, pero fíxose co obxectivo de deixar que a herba medre entre elas e favorecer a integración do santuario coa contorna de cara ao inverno". El sacerdote señaló que esta obra es importante para evitar la entrada de humedad y recoger las aguas pluviales.

Diéguez precisó que el edificio necesitaba una reforma urgente. "O tellado estaba moi deteriorado e o chan filtraba cara o interior", aseveró el párroco, quien afirma que las críticas responden "a unha cuestión de diferenza de gustos".

Otra de las polémicas afecta a las ventanas de aluminio. Javier Diéguez, quien detalla que el proyecto estaba autorizado y previsto por Patrimonio, aclaró que lo único que se ha hecho ha sido "quitar as reixas que tiñan por diante, as ventás levan aí desde os 80".

Según el sacerdote, esta renovación costó unos 80.000 euros. Una parte los ha puesto el Obispado de Lugo y otra se ha pagado con recursos del propio santuario.

Uno de los grupos políticos que se han pronunciado ha sido Por Chantada. La formación municipalista cree que se "desfigurou e se fixo unha obra de urbanización fóra de lugar" y ha emitido un escrito a Patrimonio. "Hai unha total incoherencia entre a retórica e os instrumentos de protección coma o BIC e a impunidade coa que se desfai o patrimonio de Chantada".