A Pobra do Brollón explorará con Folgoso una declaración conjunta como zona catastrófica

El Ayuntamiento de A Pobra do Brollón explorará la posibilidad de solicitar conjuntamente con Folgoso do Courel la declaración en ambos municipios lucenses de "zona catastrófica" después de que el incendio en la zona haya arrasado más de 11.000 hectáreas.

Ambos municipios, junto con el ayuntamiento de Quiroga, son los principales afectados en la provincia de Lugo de esta ola de fuegos, cuyo origen se remonta a las tormentas eléctricas del 14 de julio.

El alcalde de A Pobra, José Luís Maceda, ha avanzado que hablará "con Folgoso, al ser el mismo incendio". "Y llegado un momento nos tendremos que sentar los dos ayuntamientos y valorarlo", dice sobre esa declaración.

"Vamos a pedir todas las ayudas posibles", asegura. Remarca la "importancia" de los daños económicos y también del patrimonio natural quemado.

"Con lo acontecido en A Pobra, en O Courel, también en Quiroga, junto con Valdeorras es el daño ambiental más importante de Galicia, que se podría comparar con el Prestige", sostiene.

"Está claro que los daños medioambientales y económicos son de los más importantes de los últimos años y de la historia de este país", ha subrayado.

En cuanto a los incendios en este municipio, José Luís Maceda, ha constatado que "están controlados y perimetrados, pero no apagados". "Hay que ser cautos y estar alerta para que no se produzcan rebrotes. Da una profunda tristeza ver lo que aconteció", ha concluido el alcalde de A Pobra do Brollón.

PSdeG y BNG urgen la declaración como zona catastrófica de las áreas afectadas y piden "ayudas no limitadas"

En este sentido, los grupos de la oposición insisten en demandar que se declare zona catastrófica las áreas más afectadas por los incendios de la última semana, en Valdeorras y O Courel, y piden "ayudas no limitadas", así como la profesionalización de los servicios de prevención y extinción.

En rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz de Medio Rural del Grupo Socialista, Carmen Rodríguez Dacosta, ha argumentado que, "al igual que hizo el Ayuntamiento de O Barco", se debería activar la declaración de zona catastrófica, "por las ayudas y medios que esto conlleva".

En esta misma línea, la portavoz parlamentaria del BNG en materia rural, María Albert, ha reivindicado que las ayudas que este jueves anunció el presidente de la Xunta "son un primer paso", pero ha señalado que "no pueden estar limitadas".

En este sentido, ha justificado que "da igual que la vivienda cueste "120.000 euros o 150.000", ya que, en su opinión, "lo que hay que garantizar es que las ayudas no sean ni un euro menos del valor de las viviendas".

En todo caso, el BNG ha instado a todas las administraciones a "ponerse las pilas" para que los vecinos afectados por los incendios "puedan recuperar la normalidad". Por ello, ha demandado a la Diputación de Lugo y a la de Ourense que se impliquen con los ciudadanos que "están perdiendo absolutamente todo".

Además, ambos grupos parlamentarios han coincidido en señalar "el abandono del rural" como "el principal problema" que hace que estos incendios sean "tan virulentos" y su extinción "muy complicada".

Demandan un "cambio de modelo" y la profesionalización de los servicios de prevención y extinción

Asimismo, la diputada socialista ha indicado que el PSdeG "apuesta por un servicio único, profesional y equipado". "Ya pedimos al conselleiro que reformulara el modelo de brigadas municipales porque es un modelo obsoleto y los ayuntamientos no tienen capacidad presupuestaria", ha enfatizado.

Sobre esto, la nacionalista María Albert ha demandado un servicio de prevención y defensa que tenga "un mando único" y que se encuentre operativo durante los 365 días del año para hacer frente a unos incendios "cada vez más agresivos". "Los incendios se apagan en invierno", ha recalcado.

Iniciativas PSdeG

Ante esta situación, el PSdeG ha presentado una proposición no de ley para su debate en Pleno en la que insta a la Xunta, entre otros asuntos, a poner en marcha un plan de recuperación de la actividad agroganadera y forestal y contra la despoblación del rural; mejorar la profesionalización de los trabajadores contra los incendios y reformular el modelo de las brigadas municipales.

Asimismo, también demanda llevar a cabo trabajos de prevención antes de junio, realizar planes de autoprotección y evacuación para todos los núcleos de población y actualizar el dispositivo que contemple una "óptima organización" de medios materiales y humanos en los distritos forestales.

Cambio de modelo

Por otra parte, el BNG ha pedido un cambio de modelo para terminar con "las políticas de abandono y de despoblación del rural" que, en su opinión, "fomenta el Partido Popular": "Son combustible para el monte".

"Este momento tiene que ser un punto de inflexión para cambiar estas políticas que están acabando con nuestro país y que nos está hurtando buena parte de la riqueza patrimonial que tenemos en Galicia", ha reflexionado la parlamentaria nacionalista.