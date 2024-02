Un pobo volcado coa cita, símbolo do pasado e con proxecto de futuro

Taboada prepárase para gozar dunha das súas citas máis emblemáticas, a Festa do Caldo de Ósos, que chega nesta fin de semana á súa trixésimo segunda edición cargada de novidades, co fin non só de garantir a pervivencia dun emblema da localidade, senón para reforzar o futuro dunha cita que é moito máis que unha festa gastronómica, como reza o cancelo promocional. Busca, pois, ser unha plataforma para a promoción turística e cultural do municipio, sen esquecer a importancia para o mantemento dun sector primario vital para o seu desenvolvemento.

A área de Cultura do Concello de Taboada, en mans dos concelleiros nacionalistas Xosé Portela e Manuel Diéguez, é a promotora dunha cita para a que se conta coa implicación de todo o tecido social e asociativo. Unha programación cun abundante contido, co que se trata de chegar a persoas de todas as idades e satisfacer os seus gustos con propostas moi diversas.

O día grande volverá ser o domingo, co arranque ás dez e media da mañá dunha cita na que haberá feira porcina e exhibición de porco celta ademais dun mercado de produtos locais e de proximidade, para que os asistentes poidan tamén adquirir todo o necesario para facer o caldo da casa e, ao tempo, apostar por produtos agrícolas e gandeiros de quilómetro cero e valorizar o mundo rural.

Á degustación gratuíta de caldo de ósos ás dúas da tarde na Praza de Riazón sumarase no mesmo lugar outra de porco celta ás nove e, dende as tres, o xantar nos restaurantes locais, que levan tempo recollendo reservas dende diferentes puntos de Galicia para esta fin de semana, aínda que hai días que ofrecen o caldo de tapa, no marco da promoción dun evento no que se está envorcando todo o pobo. Como exemplo, o concurso de escaparates promovido pola Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada (Acimta) ou a estrea dos cabezudos dos Rechouchíos, a agrupación local que promove o folión da mañá.

Cartel da XXXII Festa do Caldo de Ósos de Taboada. EP

Unha xornada na que haberá concertos, obradoiros e maridaxe con viños da Ribeira Sacra, co fin de reforzar o atractivo dun prato tradicional que deu orixe a unha cita que convirte a Taboada nun destino ineludible na axenda cultural de Galicia.

O potente presente e o prometedor futuro non sería posible sen os que mantiveron viva a tradición, veciños e veciñas ás que este ano se rende homenaxe cun documental detrás do cal están Noa López Producións, encargada do desenvolvemento da cita, e David Pinacho Audiovisuais, un referente no sector e vinculado familiarmente a Taboada.

O caldo de ósos nas súas mans presentarase o sábado ás seis e media da tarde no Cuartel Vello. O documental recolle o testemuño de varias persoas que contan non só a receita —soá, garavanzos, pataca e sesos, cun sofrito de aceite, allo e pementón doce e picante— senón tamén todo o ritual que o acompaña, desde a matanza ata o prato. Un matachín, unha veciña que leva toda a vida facendo o prato na casa; a cociñeira, dunha saga familiar, dun restaurante referencial en Taboada; e unha foránea, que montou na localidade un restaurante que ten caldo de ósos no menú son as entrevistas que dan fe desa tradición.

As lembranzas da orixe dunha cita o serán tamén do arranque da festa, que se estende este ano ao sábado e, tralo documental, inaugurarase a exposición fotográfica Crónica da pegada do porco celta en Galicia na casa da cultura e haberá unha ruta de viños e tapas polos bares de Taboada, preparados xa para dar o mellor de si a uns visitantes aos que agardan lles quedarán ganas de volver; de feito, son xa moitos os que apostaron por quedar toda a fin de semana e algún que amplía a súa estancia aproveitando a festa do Entroido.