El plan para el casco antiguo de Monforte recomienda cerrar el puente medieval

MONFORTE. El plan especial de protección del casco antiguo de Monforte, que promueve el gobierno municipal y que se encuentra en fase de análisis de las alegaciones presentadas, recomienda cerrar al tráfico rodado el conocido como puente viejo, un viaducto del siglo XVI que salva el río Cabe entre As Clarisas y la Rúa Hortas.

El informe realizado por los redactores del estudio, sin dar una cifra exacta de los coches que lo atraviesan a diario, sí dice que son numerosos, más de los recomendados para que no se resienta la estructura de un puente que tienen unos 500 años de vida a sus espaldas.

Desde el Ayuntamiento se echa en falta un estudio en profundidad sobre el grado de degradación de la estructura. El gobierno local, desde hace años, intenta que la Dirección Xeral de Patrimonio asuma el análisis y, al mismo tiempo, tareas de consolidación de sus sillares, muy degradados. Los huecos entre las piedras son de tal tamaño que las zarzas crecen sin control (todos los años es necesario hacer una o dos limpiezas a mano) y son el lugar elegido como refugio de aves como palomas.

Tomé asegura que habrá que contar con el apoyo de Patrimonio y de la CHMS para una iniciativa que costaría dos millones

Ambas situaciones, sumadas al tráfico rodado, son el cóctel perfecto para que más pronto que tarde pueda ocurrir un colapso irreversible del puente.

El alcalde, José Tomé, señaló que la peatonalización del puente viejo podría ser una realidad dentro de tres o cuatro años. «Temos un esbozo do que queremos facer, que non sería outra cousa que substituír a pasarela peonil do Paseo do Malecón por unha apta para o tránsito de vehículos».

Tomé indicó que antes de redactar el proyecto será necesario entablar conversaciones con Patrimonio y con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) con el fin de que diesen las pautas necesarias que elaborar el plan.

El regidor dijo ser consciente de que se trata de una iniciativa compleja, sobre todo en lo que respecta a su financiación. El Ayuntamiento tendría que firmar algún acuerdo con otras administraciones públicas para que subvencionasen el proyecto. Y es que estima que el coste de las obras no bajaría de los dos millones de euros.