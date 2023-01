Pilates, carreras y pesas para bajar el turrón

Se fue la Navidad y con ella hemos dejado atrás una época de comidas y cenas abundantes, reencuentros con viejas amistades entre cañas y copas y dulces degustaciones de turrón o mazapán. Con la ingestión de la última uva en Nochevieja surge casi siempre el gran propósito de enmienda. Nos hemos pasado, vale, pero en los próximos 365 días haremos más ejercicio físico y adelgazaremos.

Y para una vida más deportiva, los gimnasios son una apuesta habitual. Hay quien incluso parece atribuirles capacidades mágicas. Un par de sesiones y los kilos de más serán historia. En la Ribeira Sacra hay varios de estos centros y en todos coinciden en derribar el gran mito. No existe una fórmula secreta, solo constancia y continuidad. Hacer del ejercicio un hábito de vida es clave para obtener resultados a medio o largo plazo.

Iñaki Muñoz: "Alguna gente cree que conseguirá pronto lo que a otros nos ha llevado años. La mejor pastilla es la constancia"

"Existe un porcentaje de personas con poca cultura deportiva que piensa que es ‘chegar e encher’ y que conseguirá en poco tiempo lo mismo que a otros nos ha llevado años lograr, pero la realidad es que no existen entrenamientos milagrosos. La mejor pastilla es la constancia", señala Iñaki Muñoz, propietario en Chantada del gimnasio Arena, un histórico del sector.

Una pregunta obligada es si en estas épocas se nota una subida en el número de usuarios. En su caso, así es. "Sí es verdad que por ser la enmienda tradicional de final de año, lo habitual es que mucha gente dé sus primeros pasos en estas semanas. También hay importante actividad en primavera, con el fin de ponerse a punto para el verano", indica Muñoz.

El final de algo

En Chantada abrió sus puertas hace poco AB Fitness, una marca que cuenta con ocho centros repartidos por toda Galicia cuyo propietario es José Durán. "Este é un sector moi estacional e a norma é que haxa picos de actividade á volta de algo, ben sexa o Nadal, como agora, ou mesmo o verán, un período no que a xente reláxase", explica.

José Durán: "Este sector é moi estacional e adoita haber picos de actividade á volta de algo, coma o Nadal ou o verán"

Durán apunta como clave para los gimnasios "fidelizar o cliente para que adquira hábitos deportivos con continuidade durante todo o ano, que se dean tempo e se sacrifiquen". El dueño de AB Fitness subraya que si los usuarios «aguantan varias semanas», será más fácil "que incorporen o exercicio físico á súa rutina diaria".

En Monforte, Álex Caride regenta el gimnasio Lemos. Es un veterano que lleva 35 años ofreciendo diversas actividades deportivas. Su experiencia le dice que febrero es mejor mes que enero, cuyas semanas suelen tomarse para solicitar información o llenarse de energía para comenzar.

Álex Caride: "El profesional que dé plazos no hace bien su labor. Para ver resultados no hay fechas, depende de uno mismo"

"La verdad es que este año nos está yendo bien, pero enero nunca fue de gran afluencia de nuevos usuarios para nuestro gimnasio, como sí lo es febrero", destaca Caride, quien también habla de los meses próximos al verano como un pico de trabajo.

El propietario del gimnasio Lemos aconseja "empezar y no esperar, con constancia y sin dejarlo". Hacer ejercicio solo funciona «con tiempo" y advierte que el profesional que dé plazos "no está haciendo bien su trabajo, pues no hay fechas para que se vean resultados. Depende de uno mismo".

Adriano López: "Se ha desarrollado el concepto de entrenamiento y ahora se profundiza más en la búsqueda de la salud"

La experiencia de otros dos centros deportivos monfortinos, el Delphos y el Neka, es diferente. El primero es propiedad de Adriano López. "Enero es como todos los meses, con un número determinado de altas, pues trabajamos con plazas limitadas y nos movemos más o menos siempre en el mismo volumen", afirma.

Adriano dice estar "orgulloso" de sus usuarios, a los que prefiere llamar alumnos y no clientes. "Con el tiempo, se ha desarrollado el concepto de entrenamiento y ahora se profundiza más en la búsqueda de la salud", comenta. El responsable de Delphos llama a "valorar el ejercicio como una pauta a integrar en la vida y preguntarse a uno mismo ‘¿qué quiero?’ o, más bien, ‘¿qué no quiero?’".

Para Adriano López, lo adecuado es "estructurar un buen programa de trabajo que acompañe nuestra vida y al mismo tiempo mejorar nuestra capacidad funcional, aportando mayor calidad vital", con una continuidad que permita alcanzar un objetivo "realista en tiempo y forma".

En el Neka, José María Vega asegura tener un número de socios "bastante continuo". Solo nota un bajón en verano, cuando mucha gente se marcha de vacaciones o se toma con más calma lo de hacer deporte, aunque también hay quien llega de visita y se hace socio por un tiempo. En otoño suele haber un repunte.

José María Vega: "En general, la gente que va al gimnasio tiene menos problemas de salud y, a cambio, pagamos un 21% de Iva"

"Lo básico es ponerse en manos de profesionales titulados. En el Neka, por ejemplo, contamos con un monitor de boxeo y la encargada de la sala de máquinas es licenciada en Inef", indica Vega, quien considera que los gimnasios "deberíamos estar subvencionados, porque por norma general la gente que acude a ellos tiene menos problemas de salud". Sin embargo, critica, "nos hacen pagar un 21% de Iva".

José María Vega abrió el Neka hace 26 años y nota una diferencia importante respecto a los primeros tiempos. "Antes la gente venía y levantaba pesas por físico y estética. Ahora se busca más tener mejor salud", relata.

Más actividades

El tiempo no parece pasar en los gimnasios, entre el sonido metálico de los pesos cuando un usuario mueve las máquinas, el ruido de las cintas mecánicas al correr o la música de las diferentes clases. Cada persona elige la rutina que más le conviene o la que mejor se adapta a sus necesidades y preferencias.

Hay otras opciones. En Chantada, José Lima se dedica a dar sesiones de pilates o calistenia, una labor que, según cuenta, lleva a cabo desde un punto de vista terapéutico y preventivo. También él nota que en los comienzos de año, la actividad es mayor.

"Veñen con moita enerxía despois dunha época de moita xuntanza, comidas, matanzas ou turrón. É coma se houbera sentimento de culpa e comezan algo así como a operación Aninovo, para adelgazar", apunta Lima.

Para él, con este pensamiento se obvian "aspectos da saúde moi importantes que é necesario mellorar". Su experiencia le dice que es frecuente "un ‘boom’ que dure ata maio ou xuño e a partir de aí, moita xente reláxase".

Una clase de pilates en el gimnasio Lemos. MIGUEL PIÑEIRO

Existe otro problema grave. "Pode pasar que por querer chegar a un obxectivo moi rápido se produzan lesións", indica Lima. Por esa razón, su recomendación es "non pensar a curto prazo e si imaxinar como queremos estar dentro de dez anos".

El impacto de la pandemia

Los gimnasios, al ser espacios interiores, fueron grandes damnificados por la pandemia y aún se recuperan del impacto. "Seguimos en números inferiores aos de 2019", opina José Durán, quien cree que 2023 "será un bo ano".

José María Vega define los tiempos del covid-19 como "un momento duro del que salimos reforzados" y Álex Caride subraya el tremendo daño que hizo al sector el coronavirus, que provocó "que muchos usuarios no volvieran, aunque vinieron otros". Iñaki Muñoz indica que en los peores meses "aumentó la inversión en material deportivo para tener en casa y hubo una reactivación de la actividad física".

Adriano López siguió trabajando de forma online en lo peor de la pandemia. Entonces tuvo la idea de una página web, adrianolopez.com, con tarifas específicas y entrenamientos para seguir a través del ordenador.