Piden tres anos e medio para un profesor de Quiroga que suplantou a unha compañeira

A Fiscalía pide tres anos e medio de prisión, así como o pago dunha multa, para un profesor de Quiroga que suplantou a identidade dunha compañeira e pediu un traslado de centro sen que ela o soubese.

Segundo recolle o escrito de acusación do Ministerio Público, o acusado, que desempeñaba o seu traballo como docente no centro de educación infantil de Quiroga, suplantou a conta de correo electrónico dunha compañeira para, "no seu nome e sen o seu consentimento", presentar unha instancia de participación no concurso de traslados, solicitando praza no Centro de Xoán de Requeixo, en Chantada.

Os feitos ocorreron nunha data por determinar anterior ao 18 de novembro de 2016, cando a profesora decatouse do ocorrido e puido anular a instancia que pedía un cambio de praza.

Por iso, Fiscalía considera os feitos constitutivos dun delito de descubrimento e revelación de segredos, polo que pide para o home tres anos e medio de prisión e o pago dunha multa de 6.000 euros á vítima.

A Audiencia Provincial de Lugo xulgará os feitos para partir do próximo xoves, 21 de maio.