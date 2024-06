Seis pezas de roupa para seis trastornos mentais en Bóveda

Combinacións de cores moi diversas que lle dan sentido a un único vestido, texturas con significado e complementos que gardan unha mensaxe compoñen a exposición permanente inaugurada na Casa da Memoria de Xullán, en Bóveda.

Moda e saúde mental danse a man para invitar á reflexión xa desde o nome da mostra, Caso 247, en referencia a que hai quen sofre trastornos vencellados aos nosos pensamentos as 24 horas dos sete días de cada semana.

Son seis pezas de roupa (cada unha simboliza unha doenza) deseñadas por Cristina Fernández Silvosa, residente en Ourense, onde traballa, e veciña de Rubián, no mesmo concello. A autora cedeulle as súas creacións á asociación A memoria é náufraga, que xestiona este centro cultural.

Cristina estudou Deseño de Moda en Santiago e a exposición componse da roupa que confeccionou para o seu Traballo de Fin de Grao. "O mundo da moda intenta evolucionar, pero está cheo de estereotipos que afectan á saúde mental, que aínda é tema tabú", explica a deseñadora.

Seis trastornos presentes

A bipolaridade está representada por un vestido de dúas cores. A laranxa son os picos de efusividade e alegría e a azul, os momentos opostos, de cansazo e tristeza. Debaixo de cada lado hai un zapato da cor contraria, en referencia aos pequenos puntos nos que o paciente experimenta as sensacións contrarias ás do pico que atravesa.

Outra peza é o trastorno de alimentación. Neste caso, o público contempla un xersei 'oversize' de punto buclé, que dá a sensación de moito volume para representar a imaxe distorsionada que os pacientes teñen de si mesmos. O modelo complétase cun cinto laranxa e azul cruzado e unhas botas moi altas anudadas de xeito que semellan autolesións.

O trastorno de personalidade múltiple aparece nunha combinación con todas as cores e tipos de punto da exposición. Simbolízase cunha saia, un xersei con pequenos rostros de xente feitos con lá nunha esquina superior, zapatos e unha bandoleira xigante.

A deseñadora Cristina Fernández Silvosa, creadora da exposición. EP

Un vestido completamente laranxa, que transmite unha sensación de total despreocupación e alegría, representa o trastorno de déficit de empatía. O complemento son unhas gafas, o filtro co que estas persoas ven o mundo.

O trastorno do espectro autista ten o seu espazo nunha combinación con protagonismo para un xersei branco, símbolo da inocencia das idades temperás ás que se detectan estas situacións, cun debuxo dun xogo do tres en raia, co que autora fai mención ás dotes artísticas que adoitan ter estas persoas. Complétase a peza cun chaleco xigante de cor laranxa no interior, simbolizando unha zona de confort, e un exterior con textura de papel enrugado.

Por último, a depresión é unha peza cun mono negro que representa unha encapsulación e un vestido degradado azul menos tupido na parte superior e que semella tirar cara a abaixo.

Proxecto nunha casa que refuxiou a un represaliado antes do seu asasinato

A Casa da Memoria abriu hai un ano coma centro cultural nunha vivenda habitada no seu día por uns farmacéuticos de Bóveda que ocultaron nela a Manuel Díaz, coñecido coma O Pequeniño do Incio ou 'O médico dos pobres'. Era 1936 e acababa de estalar a Guerra Civil.

Malia o seu escondite, este represaliado acabou apresado polos franquistas, que o mataron en setembro dese ano.