Peyton, a "rock star" do rosario

O HOXE venerable Patrick Peyton (1909-1992) foi un dos comunicadores católicos máis destacados do século XX. O irlandés coñecido mundialmente como Pai Peyton creou o movemento mariano de oración Cruzada do Rosario en Familia; o seu magnetismo e oratoria foron suficientes para que con sinxelas mensaxes como "Familia que reza unida, permanece unida" e "Un mundo en oración é un mundo en paz" calasen na poboación.

Este divulgador relixioso emprendeu a súa propia cruzada en plena Guerra Fría e o 11 de marzo de 1956 comeza a súa xira galega en Perdecanai (Barro) ante 3.000 fieis e acompañado do seu auxiliar, o Pai Woods, o cóengo Escudeiro e o profesor do Seminario Souto Bugallo. Continuou por Caldas de Reis diante de 5.000 almas, visitou o Sanatorio da Nosa Señora da Esperanza (Santiago) oficiando misa e dialogando cos enfermos e pola tarde foi aos municipios pontevedreses de Moraña e Cuntis.

O 22 de marzo inaugurou na Estrada un monumento á Purísima e o 24 foi recibido na Alameda de Santiago de Compostela con "quince imaxes da Santísima Virxe que representarán os quince misterios do Santo con tres magníficas carrozas. Cada un dos misterios irá rodeado dos fachos correspondentes a cada dez do, que serán portadas por aspirantes da Acción Católica e por alumnos dos colexios dos HH. da Doutrina Cristiá". A concentración finalizou na praza da Quintana.

A finais de marzo Peyton reúnese no Palacio Arzobispal co Cardeal Quiroga Palacios, anunciando o misioneiro que irá á diocese de Tui o día 6 e a Vigo, o día 8. O 16 de abril Lalín recíbeo con cadros plásticos dos Misterios, sendo presididos polo chanceler do Bispado Manuel Fernández Vázquez en nome do Bispo da diocese.

Ao día seguinte foi a Chantada. Alí presidiu a concentración Fernández Vázquez, párroco e autoridades chantadinas, deixando constancia as crónicas de que "en todas partes rende o entusiasmo por tomar parte nestes actos, que deixarán un grato recordo en todos os asistentes e que deixarán así mesmo unha pegada indeleble nas familias".

Antes da hora sinalada foron chegando os curas das distintas freguesías que coas imaxes da Virxe e multitude de fieis entoaban o santo polas rúas.

O anunciado acto da concentración celebrouse na praza principal, que se achaba engalanada así como toda a vila con arcos de triunfo e artísticos adornos nos comercios con motivo do santo .

Diversos cadros dos misterios do rosario formaron como "corte de honra a un fermoso altar da Santísima virxe de Fátima e desde unha tribuna preparada recitouse o santo cunha breve explicación dos misterios. Nenos e nenas dos colexios e catecismos recitaron poesías á Virxe e ao santo e previas unhas palabras de agradecemento e benvida ao señor chanceler do bispado en representación do señor bispo, fixo a presentación oficial do Padre Peyton, propulsor da campaña do Santo Rosario en Familia".

Este, a instancia do xentío "que enchía por completo o recinto da praza, bendiciu os obxectos piadosos que lle presentaban. Finalmente, lida a fórmula da promesa do rezo do Rosario en Familia por todos os asistentes e coa bendición solemne do Santísimo, o reverendo señor cura párroco en cálidas frases agradeceu ao Pai Peyton a súa presenza neste acto".

Tras relatar "o milagre da Virxe na súa enfermidade, comezou o canto solemne de Sálvea con vivas ao Santo Pai, ao Prelado, ao Pai Peyton e ao". Ao clausurar a concentración mariana, marchouse para Lugo, onde pasou a noite no Seminario Maior da capital.

O día 22 de abril inicia ás sete da mañá «o rosario da Aurora na Catedral, misa de comuñón no Bo Jesús, desfile de carrozas ao mediodía e pola tarde ás cinco concentración mariana con asistencia das parroquias limítrofes».

Ás nove da mañá deu misa no altar da capela da virxe dos Ollos Grandes, participando «os nenos de Lugo, das escolas e catecismos polo que se repartiron nos centros docentes polos curas un Coro Falado para os nenos alusivo ao rezo do Rosario en Familia, sendo os escaparates dos comercios profusamente adornados". Seguidamente foi as Terras de Lemos, a Monforte.

Alí continuaría coa terceira parte da concentración rosariana, "asistindo as autoridades e representacións de Pantón, Sober, Quiroga, Bóveda, O Incio e O Saviñao". O comercio pechou por completo e na chaira dos Escolapios as crónicas apuntan que había preto de 10.000 persoas.

O venerable Patrick Peyton oncluíu tal exitosa excursión relixiosa a Galicia en Sarria e Meira.

Seduciu a Ronald Reagan, James Dean ou Sinatra

O Pai Peyton naceu na irlandesa aldea de Attymass e faleceu na californiana cidade de Los Ángeles. Pertenceu á Congregación da Santa Cruz.



Anos 40

A mediados da década de 1940 en Estados Unidos seduce en Hollywood desde distintos medios de importante difusión a actores e persoeiros como Gregory Peck, Ronald Reagan, James Dean ou Frank Sinatra.



Canonización

En 2001 o cardeal Sean Patrick O’ Malley abre a causa para canonizalo, presentando en 2015 a ‘positio’ no Vaticano.