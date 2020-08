"Las personas mayores también tenemos derecho a divertirnos"

La monfortina Esther Rodríguez López, de 71 años, ha sido elegida para presidir la sociedad Círculo Victoria los próximos cuatro años. Esther es la primera mujer al frente de esta entidad centenaria de Monforte, un cargo que hasta hace apenas unos años era prácticamente inaccesible para una fémina. No porque les estuviese prohibido serlo, sino porque "no se atrevían", según Esther Rodríguez.

Sin embargo, la recién estrenada presidenta del Círculo Victoria tiene proyectos e ilusión para asumir una responsabilidad como esta en tiempos difíciles. "Me presenté porque es una buena sociedad y proporciona a la gente un lugar donde distraerse. Porque los mayores también tenemos derecho a divertirnos y a una vida digna", afirma en relación a que cuentan con un alto porcentaje de socios mayores de 60 años y a ella le gustaría que entrase a formar parte del Círculo Victoria más gente joven, una de sus prioridades para su mandato.

Otro de sus proyectos a corto plazo es pintar la fachada del edificio donde se encuentra, en la monfortina calle Huertas, 24, y de pulir el parquet de la parte de arriba. "Tengo más ideas en mente, pero con estas circunstancias que tenemos iremos sobre la marcha". A esta pizpireta mujer le acompañan otros dos cargos femeninos en la nueva junta directiva, Lola López Dacosta, vicepresidenta y tesorera, y la secretaria, Martha Vila.

Para Esther Rodríguez, el Círculo Victoria es el "mejor que hay en Monforte, sobre todo para la gente mayor". La sociedad cuenta con una amplia cafetería y salón de juegos donde muchos monfortinos se reúnen para jugar a las cartas o al dominó, leer la prensa o simplemente pasar el rato charlando en la terraza con vistas al río Cabe. El baile de Fin de Año y el de Piñata, en Carnavales, son citas tradicionales para el Círculo Victoria y, de hecho, fue la actividad de baile la que animó a Esther a asociarse hace doce años. "Antes del coronavirus teníamos baile los jueves, sábados y domingos", afirma con aire de nostalgia esperando a que vengan tiempos mejores. "En este momento no tenemos nada (en relación a actividades), aunque la cafetería está abierta y poco a poco las personas van viniendo", asegura Esther.

"Lo que quiero es que la gente esté contenta. Yo lo haré lo mejor que pueda", puntualiza con humildad y añade, "me costó algo asumir el cargo, pero la gente mayor no tiene donde estar y tenemos derecho".

Esther también conoce la emigración, puesto que vivió 26 años en Barcelona, ciudad a la que se marchó de joven y regresó a Monforte para quedarse hace 25 años. Ella se siente joven todavía y con fuerzas para atraer a más personas a la sociedad.

"Por el momento, la gente no me ha pedido nada", asegura cuando se le pregunta por las demandas de los socios, aunque sí reconoce que estará muy pendiente de la reunión que mantendrá esta tarde el consello municipal de salud. "Yo creo que se hará desinfección de la entrada y limpieza general", dice.

RELEVO. Esther Rodríguez toma el relevo de la presidencia que hasta este año asumió Alfonso Díaz Mosquera durante los últimos doce años.

Los comicios se llevaron a cabo en la tarde del sábado pasado y contaron con la asistencia de decenas de socios, lo que sorprendió a la directiva actual, que esperaba una participación muy baja por la crisis sanitaria. De hecho, el coronavirus es de nuevo el culpable de que se retrasasen las elecciones a la presidencia del Círculo Victoria (previstas para mayo).

La elección de Esther Rodríguez supone una cambio importante de modernización de la sociedad monfortina, en un verano con no pocas dificultades.

Testigo de una época de esplendor

El Círculo Victoria es una de las tres sociedades recreativas de Monforte, junto a La Fraternal y el Casino Ateneo. Fue fundada en 1.918 en la calle Comercio y fue testigo de épocas de esplendor que llegaron a su punto de mayor brillantez en los años 50 con la organización de bailes de sociedad, un acto de gran importancia entonces para los jóvenes. Su larga historia incluye también épocas no tan boyantes, que coincidieron con los años 30 previos a la Guerra Civil.



500 socios

Actualmente, el Círculo Victoria cuenta con 500 socios, aunque hace años tenía alrededor de 700. El motivo de la pérdida no es otro que el fallecimiento de una generación de asociados que no se va renovando, por lo que la directiva actual espera recuperar de alguna manera el interés de los jóvenes por el Círculo Victoria. La entidad recreativa se mantiene prácticamente con la cuota de los socios, que este último año es de 20,60 euros para las familias y 10 euros la juvenil. Esto incluye participar en todas sus actividades.