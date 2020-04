El personal de Urgencias de Monforte da "mil gracias" por el apoyo recibido

El personal de Urgencias del hospital comarcal de Monforte agradece el apoyo que le ha prestado la ciudadanía desde que saltó la alarma sanitaria, sobre todo por el material de protección que ha sido donado al servicio. Dice que algunos profesionales del centro sanitario resultaron afectados por el coronavirus en el ejercicio de su trabajo ante la imposibilidad, en un primer momento, de contar con suficientes medios para protegerse.

Fue, explica la enfermera Beatriz Blanco en nombre del conjunto de la plantilla, cuando decidieron recurrir a amigos y establecimientos comerciales de la ciudad solicitando cualquier material que pudiese ser útil para mejorar su protección y, también, evitar contagiar a las personas que necesitan atención urgente por diferentes patologías no relacionadas con el Covid-19.

La respuesta fue, destacó, "grande y generosa, por lo que nos sentimos obligados a dar mil gracias públicamente a todos los que nos han ayudado". Se trata de una larga lista, formada por medio centenar de empresarios, comerciantes y particulares, aunque otros muchos más prefirieron no ser nombrados, por lo que el número se acercaría al centenar.

GERIÁTRICOS. La plantilla de Urgencias quiere ahora devolver parte de los recibido. Así, entre todos sus integrantes han reunido 700 euros para la adquisición de material de protección, como 225 mascarillas, a repartir entre el personal que atienden las residencias de mayores, donde, dicen, «escasean los medios, tal y como nos manifestaron».

Además, personal especializado del hospital comarcal acude regularmente a los geriátricos para evaluar la situación en la que se encuentra los residentes.

Los trabajadores han reunido 700 euros para la compra de material para los geriátricos

La enfermera Beatriz Blanco indica que se ha considerado que esta forma de actuar es la idónea. "Mejor visitarlos en los centros y hacer allí un diagnóstico que traerlos al hospital y luego volver a llevarlos a sus residencias".

PRESIÓN. En cuanto a la situación que se vive actualmente en Urgencias del hospital de Monforte, Beatriz Blanco asegura que "lo llevamos bien en cuanto a volumen. Comparado con otras zonas de Galicia o de España no nos podemos quejar".

El servicio se divide en dos zonas. Está la destinada a posibles contagiados por el Covid-19 y otra llamada ‘limpia’, adonde acuden aquellos que tienen una urgencia no relacionada con el coronavirus. En este caso, Blanco indica que se ha reducido mucho la llegada de pacientes. "La gente tiene miedo a un posible contagio y prefiere quedarse en casa», algo que ocurre en todos los servicios de urgencias de España".

En ambos servicios trabajan tres médicos las 24 horas, tres enfermeras de mañana y tarde y dos de noche, reforzadas con auxiliares y celadores en el mismo número.

Una lista con muchos colaboradores

La lista de donantes de material al hospital es muy larga. Sobrepasa el centenar, pero muchos no han querido ser nombrados. La facilitada comienza con Resistencia Valladolid, un grupo incluido en la una iniciativa a nivel nacional que envió viseras de protección; a la que le sigue el consejo regulador de la denominación de origen Ribeira Sacra, los bares Awa y Breogán y la tienda de moda Raza. Asimismo, hay varias ferreterías, en concreto Villanueva, Cachaldora, Docasar, Casa Nogueiras y Agostiño.

De todos los sectores

El hospital contó también con la ayuda de las firmas Forestal Ventura, Bazar Home Market, Nortesan, Agro López, BPC, Panadería Abeledos, Telepizza, Cafetería Polar, Galeno, Rural Varela Innovatión, Agro Florida, Empresa Gallego, Semes, Cooperativa Aira, Neosat, Perigrinoteca y Otecoa.

Particulares

Desde el servicio de Urgencias señalaron que a nivel particular fueron decenas y decenas las personas que a nivel particular los ayudaron, pero que solamente algunos quisieron ser nombradosd. Fueron Elio Figueiras, Abel G. Martínez, Juan Vázquez Vega, Antonio Santos, Reyes Losada, Alberto Grandío, Marcos Grandío López y el sacerdote que lleva la capilla de centro sanitario.