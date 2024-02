La persona que perdió un sobre con dinero en Rubián sigue sin aparecer

El sobre con una importante cantidad de dinero que fue hallado hace una semana tirado en el suelo, en una acera próxima al centro de salud de Rubián (Bóveda), continúa sin ser reclamado por su legítimo propietario. La persona que lo encontró se dirigió de inmediato a la casa consistorial para comunicar el hallazgo y que fuese al alcalde, el popular, José Manuel Arias, quien diese la alerta a través de redes sociales, periódicos y radios con el fin de localizar al dueño de ese dinero.

Siete días después sigue sin aparecer. José Manuel Arias indicó que es algo "realmente estraño, pois falamos dunha cantidade importante, tal que podería deixar a unha familia moi axustada para pasar o mes".

Por ello, el regidor local sospecha que la persona que perdió el sobre con el dinero es alguien de muy avanzada edad, que no accede a redes sociales ni ve el periódico y que, seguramente, "non sabe onde deixou ese diñeiro. Outra explicación non hai", destacó José Manuel Arias.

Añadió que "Rubián e Bóveda non son poboacións grandes, como pode ser Madrid, polo que debería aparecer o dono dos cartos si ou si".

El regidor bovedense no dio a conocer la cantidad que había en el interior del sobre para no alertar a posibles interesados en hacerse con el dinero de forma fraudulenta, además de indicar que con el dinero, dentro del sobre, hay un detalle, algo que tampoco ha concretado, que solo puede conocer quien lo haya tenido en su posesión y aportar ese exclusivo dato para demostrar que es suyo.