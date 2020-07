El concejal de cultura del Ayuntamiento de Chantada, Manuel Diéguez, señaló que las fiestas patronales de la villa, las que tienen lugar a finales de agosto, no podrán este año tener el mismo formato que en ediciones anteriores por el Covid-19. "Non temos previsto facer actividades nas que se concentre moita xente, nas que non se poda garantir as medidas de seguridade e hixiene".

Por ello, explicó, se trabaja en la organización de un ciclo de conciertos al aire libre, en cuatro o cinco localizaciones de la villa del Asma, donde se puedan reunir pequeños grupos de personas sin llegar a convertirse en una aglomeración.

Diéguez indicó que se mantiene la muestra de cine, que será entre el 11 y el 14 de agosto. Tendrá lugar en la Praza do Cantón, donde el espacio existente permite la colocación de entre 200 y 300 sillas con la pertinente separación de seguridad.

Desde la Asociación Amigos do Folión de Chatada mandaron un mensaje similar. Su presidente, Manuel Vázquez, manifestó que el desfile de carros tradicionales no tiene cabida debido a la emergencia sanitaria. Destacó que el Folión es bullicio, y que ello no es una opción en la actualidad.

Con todo, manifestó Manuel Vázquez, se está en contacto con el Ayuntamiento con el fin de diseñar un serie de pequeñas actividades que mantengan viva la esencia del Folión, como exposiciones o talleres dirigidos a los más pequeños.