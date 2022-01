Los alumnos del Colegio de los Escolapios disfrutan de la visita de Edu Iglesias

El motorista monfortino Edu Iglesias, que acaba de completar su tercer Dakar, se acercó hasta el Colegio de los Escolapios de Monforte para contar a los alumnos su última experiencia. Los pequeños se retrataron con él y su moto.

En su última participación en el Dakar, Eduardo Iglesias se vio lastrado por una caída en la primera etapa: "Una caída el primer día es fatídica porque aún te quedan otros once días. Eso psicológicamente te lo hace pasar mal. Lo bueno fue que el cuerpo se fue recuperando. No estuve al cien por cien en todas las etapas, pero para como pintaba la cosa no me fue mal", asegura Eduardo, quien destaca "el buen ritmo" que llevó en carrera, aunque "no se vio reflejado en la clasificación".

Sobre un posible regreso a la competición, Iglesias señala que "a día de hoy no lo sé. Siempre lo paso mal durante el Dakar, pero al volver empiezas a dejar a un lado las cosas malas y a quedarte solo con lo bueno. Todos los patrocinadores están muy contentos, pero hay que ver si sigo contando con su apoyo".